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فريق بحثي من جامعة الملك فيصل ينشر مقالة حول تطوير تحضير مركبات عضوية

نشرها في مجلة Nature العالمية وتعتمد على الضوء المرئي لتحفيز التفاعلات

قام فريق بحثي من قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الملك فيصل، وضمن مشروع مشترك مع قسم الكيمياء بجامعة مانشستر بنشر مقالة علمية في مجلة نيتشر (nature)، وتتضمن دراسة حول تطوير طريقة جديدة لتحضير مركبات عضوية تعتمد على استخدام الضوء المرئي لتحفيز التفاعلات.

وأوضح رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن ما تشهده الجامعة من حراك بحثي يأتي تحقيقًا لتوجهات وزارة التعليم نحو تعزيز مجالات البحث والابتكار، وتعزيزًا لإسهام الجامعة الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030م، مبينًا أن ما تقدمه إدارة الجامعة من رعاية ودعم يهدف إلى تحفيز وتوثيق الإنتاج البحثي لمنسوبي الجامعة، وبما يحقق رفع مساهمات الباحثين والجامعة في المقاييس العالمية المعتبرة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والعالمية بما يُسهم في دعم مواجهة تحديات التنمية في جميع مجالاتها بالبحث العلمي الرصين، وذلك من خلال اقتراح الأولويات البحثية، ودعمها في إطار مستهدفات خطط الرؤية الوطنية، والعمل على مواءمة الممارسات والإجراءات المتبعة في إنتاج البحوث العلمية بما يتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي، ويؤكد استمرارية تحقيق المنجزات البحثية لجامعة الملك فيصل على الصعيد الدولي.

من جانب آخر شدد عميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور أحمد بن عمر النجار على أهمية هذه المقالة البحثية وأصالتها، مبينًا أنها ستُسهم في تشييد بعض المركبات الأساسية من مركبات عضوية رخيصة وتجارية، والتي يمكن استخدامها لتحضير مركبات أخرى أكثر تعقيدًا وندرة ذات أهمية في الصناعات الدوائية والزراعية، مثنيًا على ما قدمه الفريق البحثي برئاسة الدكتور نديم شيخ الأستاذ المشارك بقسم الكيمياء بكلية العلوم، ومشيرًا إلى أهمية نشر هذه المقالة في مجلة نيتشر Nature العالمية المجلة العلمية المرموقة في العلوم والتكنولوجيا، والتي تعد واحدة من أكثر المجلات العلمية التي تم الاستشهاد بها في العالم، وأكثر المجلات الأكاديمية قراءة، وأكثرها شهرة مع عامل تأثير بلغ 42.778.

جامعة الملك فيصل

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فريق بحثي من جامعة الملك فيصل ينشر مقالة حول تطوير تحضير مركبات عضوية
سبق

قام فريق بحثي من قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الملك فيصل، وضمن مشروع مشترك مع قسم الكيمياء بجامعة مانشستر بنشر مقالة علمية في مجلة نيتشر (nature)، وتتضمن دراسة حول تطوير طريقة جديدة لتحضير مركبات عضوية تعتمد على استخدام الضوء المرئي لتحفيز التفاعلات.

وأوضح رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن ما تشهده الجامعة من حراك بحثي يأتي تحقيقًا لتوجهات وزارة التعليم نحو تعزيز مجالات البحث والابتكار، وتعزيزًا لإسهام الجامعة الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030م، مبينًا أن ما تقدمه إدارة الجامعة من رعاية ودعم يهدف إلى تحفيز وتوثيق الإنتاج البحثي لمنسوبي الجامعة، وبما يحقق رفع مساهمات الباحثين والجامعة في المقاييس العالمية المعتبرة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والعالمية بما يُسهم في دعم مواجهة تحديات التنمية في جميع مجالاتها بالبحث العلمي الرصين، وذلك من خلال اقتراح الأولويات البحثية، ودعمها في إطار مستهدفات خطط الرؤية الوطنية، والعمل على مواءمة الممارسات والإجراءات المتبعة في إنتاج البحوث العلمية بما يتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي، ويؤكد استمرارية تحقيق المنجزات البحثية لجامعة الملك فيصل على الصعيد الدولي.

من جانب آخر شدد عميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور أحمد بن عمر النجار على أهمية هذه المقالة البحثية وأصالتها، مبينًا أنها ستُسهم في تشييد بعض المركبات الأساسية من مركبات عضوية رخيصة وتجارية، والتي يمكن استخدامها لتحضير مركبات أخرى أكثر تعقيدًا وندرة ذات أهمية في الصناعات الدوائية والزراعية، مثنيًا على ما قدمه الفريق البحثي برئاسة الدكتور نديم شيخ الأستاذ المشارك بقسم الكيمياء بكلية العلوم، ومشيرًا إلى أهمية نشر هذه المقالة في مجلة نيتشر Nature العالمية المجلة العلمية المرموقة في العلوم والتكنولوجيا، والتي تعد واحدة من أكثر المجلات العلمية التي تم الاستشهاد بها في العالم، وأكثر المجلات الأكاديمية قراءة، وأكثرها شهرة مع عامل تأثير بلغ 42.778.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
11:04 PM

فريق بحثي من جامعة الملك فيصل ينشر مقالة حول تطوير تحضير مركبات عضوية

نشرها في مجلة Nature العالمية وتعتمد على الضوء المرئي لتحفيز التفاعلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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قام فريق بحثي من قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الملك فيصل، وضمن مشروع مشترك مع قسم الكيمياء بجامعة مانشستر بنشر مقالة علمية في مجلة نيتشر (nature)، وتتضمن دراسة حول تطوير طريقة جديدة لتحضير مركبات عضوية تعتمد على استخدام الضوء المرئي لتحفيز التفاعلات.

وأوضح رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن ما تشهده الجامعة من حراك بحثي يأتي تحقيقًا لتوجهات وزارة التعليم نحو تعزيز مجالات البحث والابتكار، وتعزيزًا لإسهام الجامعة الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030م، مبينًا أن ما تقدمه إدارة الجامعة من رعاية ودعم يهدف إلى تحفيز وتوثيق الإنتاج البحثي لمنسوبي الجامعة، وبما يحقق رفع مساهمات الباحثين والجامعة في المقاييس العالمية المعتبرة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والعالمية بما يُسهم في دعم مواجهة تحديات التنمية في جميع مجالاتها بالبحث العلمي الرصين، وذلك من خلال اقتراح الأولويات البحثية، ودعمها في إطار مستهدفات خطط الرؤية الوطنية، والعمل على مواءمة الممارسات والإجراءات المتبعة في إنتاج البحوث العلمية بما يتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي، ويؤكد استمرارية تحقيق المنجزات البحثية لجامعة الملك فيصل على الصعيد الدولي.

من جانب آخر شدد عميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور أحمد بن عمر النجار على أهمية هذه المقالة البحثية وأصالتها، مبينًا أنها ستُسهم في تشييد بعض المركبات الأساسية من مركبات عضوية رخيصة وتجارية، والتي يمكن استخدامها لتحضير مركبات أخرى أكثر تعقيدًا وندرة ذات أهمية في الصناعات الدوائية والزراعية، مثنيًا على ما قدمه الفريق البحثي برئاسة الدكتور نديم شيخ الأستاذ المشارك بقسم الكيمياء بكلية العلوم، ومشيرًا إلى أهمية نشر هذه المقالة في مجلة نيتشر Nature العالمية المجلة العلمية المرموقة في العلوم والتكنولوجيا، والتي تعد واحدة من أكثر المجلات العلمية التي تم الاستشهاد بها في العالم، وأكثر المجلات الأكاديمية قراءة، وأكثرها شهرة مع عامل تأثير بلغ 42.778.

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