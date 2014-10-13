3500 زائر يشاركون في ختام بطولة الألعاب الإلكترونية بجامعة الملك خالد

بحضور ورعاية الوكيل بن دعجم

شهد وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أمس، ختام فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية، التي استضافتها الجامعة، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وذلك في بهو مقر الجامعة الرئيس بأبها "قريقر". وشهدت حضور أكثر من 3500 زائر وزائرة.



وخلال حفل الختام اطلع بن دعجم على الخدمات والمنافسات المتاحة للزوار، واطلع كذلك على أجنحة عدد من جهات الجامعة المشاركة، والتي تمثلت في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وعمادة التعلم الإلكتروني، ونادي الألعاب الإلكترونية.



من جانبه أوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور محمد صالح الصقر أن الفعالية هدفت إلى استخدام التقنيات الحديثة وتسخير جهود وقدرات الجامعة الرقمية، لافتًا إلى أن إقامة مثل هذه الفعالية في الحرم الجامعي يسهم في ذلك من خلال جذب فئة الشباب وتقنين سلبيات التعامل مع الألعاب الإلكترونية، وذلك عن طريق الإشراف على المنافسات في تلك الألعاب.



وقد شهدت البطولة أكثر من 100 طالب وطالبة، كما بلغ عدد المسجلين في ورشة تطوير الألعاب التي سيقدمها النادي 65 طالبًا وطالبة، كذلك تجاوز عدد المسجلين من الطلاب والطالبات 700 زائر وزائرة في دورة تطوير الألعاب الإلكترونية التي تنفذها منصة "kkux"، خلال فترة إقامة البطولة.



وفي ختام فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية كرم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الجهات المشاركة من داخل الجامعة وخارجها، والتقطت الصور التذكارية.









