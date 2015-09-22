﻿حجز الشرائع يشهد تواجدًا لأهالي مكة.. ومخاوف من عودة الظواهر السلبية فيه

﻿اعتدال الأجواء أسهم في خروجهم والاستمتاع بالمكان

مع بداية اعتدال الأجواء في العاصمة المقدسة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بدء حجز المركبات بالشرائع يشهد حضورًا ومتنفّسًا لأهالي شرق العاصمة المقدسة؛ كونه المتنفس الوحيد الذي أولت أمانة العاصمة المقدسة اهتمامها فيه بالتعاون مع دوريات الأمن ومرور العاصمة المقدسة.

"سبق" وثّقت جانبًا من تواجد أهالي مخططات شرق مكة المكرمة في حجز المركبات بالشرائع والاستمتاع فيه إما بالجلوس برفقة الأهل أو الأصدقاء، أو ممارسة رياضة المشي والهرولة في الممشى المحيط بالحجز.

ومع اعتدال الأجواء تخوّف بعض مرتادي الحجز من عودة بعض الظواهر السلبية كالباعة والدرّاجات النارية والخيول إلى الموقع، بعد أن كان يعجّ بها، ونجحت الجهات ذات العلاقة ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة بلدية الشرائع ودوريات الأمن من القضاء على انتشارها.