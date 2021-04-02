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"النصر" و"الفيصلي" يرفعان وتيرة استعداداتهما تأهبًا للقاء نصف النهائي بكأس الملك

إجراء تدريبات لياقية وتكتيكية قبل المواجهة

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الجمعة استعداداتهم لمباراة الفريق مساء الأحد أمام الفيصلي في نصف النهائي بكأس الملك بحضور مسلي آل معمر رئيس النادي.

والتقى مدرب الفريق هورفات اللاعبين قبل بداية التدريبات. وانطلقت تدريبات الفريق اليوم بجوانب لياقية متنوعة، بدأت بالجري حول الملعب، وطبّق خلالها المدير الفني الكرواتي آلين هورفات تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم التمرين بمناورة أجراها على كامل الملعب.

ويجري الفريق غدًا السبت تدريبه الأخير على ملعب مرسول بارك استعدادًا لملاقاة الفيصلي في نصف النهائي بكأس الملك.

وفي المقابل أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مرانه الرئيس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية؛ وذلك استعدادًا لمواجهة النصر في نصف نهائي أغلى الكؤوس.

واجتمع البرازيلي بريكليس شاموسكا بلاعبي الفريق، وشدّد على أهمية المباراة. وحذر المدرب لاعبيه من افتقاد التركيز خلال المباراة؛ لأن ذلك يكلفهم الخروج من المسابقة، خاصة أمام فريق يمتلك عناصر متميزة أجنبيًّا ومحليًّا.

كأس الملك النصر الفيصلي كأس خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" و"الفيصلي" يرفعان وتيرة استعداداتهما تأهبًا للقاء نصف النهائي بكأس الملك
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الجمعة استعداداتهم لمباراة الفريق مساء الأحد أمام الفيصلي في نصف النهائي بكأس الملك بحضور مسلي آل معمر رئيس النادي.

والتقى مدرب الفريق هورفات اللاعبين قبل بداية التدريبات. وانطلقت تدريبات الفريق اليوم بجوانب لياقية متنوعة، بدأت بالجري حول الملعب، وطبّق خلالها المدير الفني الكرواتي آلين هورفات تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم التمرين بمناورة أجراها على كامل الملعب.

ويجري الفريق غدًا السبت تدريبه الأخير على ملعب مرسول بارك استعدادًا لملاقاة الفيصلي في نصف النهائي بكأس الملك.

وفي المقابل أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مرانه الرئيس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية؛ وذلك استعدادًا لمواجهة النصر في نصف نهائي أغلى الكؤوس.

واجتمع البرازيلي بريكليس شاموسكا بلاعبي الفريق، وشدّد على أهمية المباراة. وحذر المدرب لاعبيه من افتقاد التركيز خلال المباراة؛ لأن ذلك يكلفهم الخروج من المسابقة، خاصة أمام فريق يمتلك عناصر متميزة أجنبيًّا ومحليًّا.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
11:41 PM

"النصر" و"الفيصلي" يرفعان وتيرة استعداداتهما تأهبًا للقاء نصف النهائي بكأس الملك

إجراء تدريبات لياقية وتكتيكية قبل المواجهة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الجمعة استعداداتهم لمباراة الفريق مساء الأحد أمام الفيصلي في نصف النهائي بكأس الملك بحضور مسلي آل معمر رئيس النادي.

والتقى مدرب الفريق هورفات اللاعبين قبل بداية التدريبات. وانطلقت تدريبات الفريق اليوم بجوانب لياقية متنوعة، بدأت بالجري حول الملعب، وطبّق خلالها المدير الفني الكرواتي آلين هورفات تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم التمرين بمناورة أجراها على كامل الملعب.

ويجري الفريق غدًا السبت تدريبه الأخير على ملعب مرسول بارك استعدادًا لملاقاة الفيصلي في نصف النهائي بكأس الملك.

وفي المقابل أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مرانه الرئيس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية؛ وذلك استعدادًا لمواجهة النصر في نصف نهائي أغلى الكؤوس.

واجتمع البرازيلي بريكليس شاموسكا بلاعبي الفريق، وشدّد على أهمية المباراة. وحذر المدرب لاعبيه من افتقاد التركيز خلال المباراة؛ لأن ذلك يكلفهم الخروج من المسابقة، خاصة أمام فريق يمتلك عناصر متميزة أجنبيًّا ومحليًّا.

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