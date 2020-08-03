وأضاف: هذا غير صحيح، وإن هذا اللون الذي يظهر بالماء هو لون طبيعي لحبيبات القهوة الخضراء وليس وسخاً.

وقال الدكتور "الخضيري" عبر حسابه الرسمي "بتويتر": ‏يتداول مقطع يزعم وجود أوساخ في حبيبات القهوة، وتقوم صاحبة المقطع بغسلها لتظهر ألوان بالماء وتقول إن هذا وسخ.

نفى أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري صحة مقطع متداول تضمن مزاعم بخصوص وجوب غسل القهوة بالماء؛ نظراً لاحتوائها على أوساخ في حبيبات القهوة.

"الخضيري": مقطع وجوب غسل القهوة بالماء غير صحيح ذياب الشمري سبق 2020-08-03 نفى أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري صحة مقطع متداول تضمن مزاعم بخصوص وجوب غسل القهوة بالماء؛ نظراً لاحتوائها على أوساخ في حبيبات القهوة. وقال الدكتور "الخضيري" عبر حسابه الرسمي "بتويتر": ‏يتداول مقطع يزعم وجود أوساخ في حبيبات القهوة، وتقوم صاحبة المقطع بغسلها لتظهر ألوان بالماء وتقول إن هذا وسخ. وأضاف: هذا غير صحيح، وإن هذا اللون الذي يظهر بالماء هو لون طبيعي لحبيبات القهوة الخضراء وليس وسخاً.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 06:12 PM

"الخضيري": مقطع وجوب غسل القهوة بالماء غير صحيح أكد أن اللون الذي يظهر هو الطبيعي لحبيباتها الخضراء





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نفى أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري صحة مقطع متداول تضمن مزاعم بخصوص وجوب غسل القهوة بالماء؛ نظراً لاحتوائها على أوساخ في حبيبات القهوة.

وقال الدكتور "الخضيري" عبر حسابه الرسمي "بتويتر": ‏يتداول مقطع يزعم وجود أوساخ في حبيبات القهوة، وتقوم صاحبة المقطع بغسلها لتظهر ألوان بالماء وتقول إن هذا وسخ.

وأضاف: هذا غير صحيح، وإن هذا اللون الذي يظهر بالماء هو لون طبيعي لحبيبات القهوة الخضراء وليس وسخاً.