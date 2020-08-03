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"الخضيري": مقطع وجوب غسل القهوة بالماء غير صحيح

أكد أن اللون الذي يظهر هو الطبيعي لحبيباتها الخضراء

نفى أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري صحة مقطع متداول تضمن مزاعم بخصوص وجوب غسل القهوة بالماء؛ نظراً لاحتوائها على أوساخ في حبيبات القهوة.

وقال الدكتور "الخضيري" عبر حسابه الرسمي "بتويتر": ‏يتداول مقطع يزعم وجود أوساخ في حبيبات القهوة، وتقوم صاحبة المقطع بغسلها لتظهر ألوان بالماء وتقول إن هذا وسخ.

وأضاف: هذا غير صحيح، وإن هذا اللون الذي يظهر بالماء هو لون طبيعي لحبيبات القهوة الخضراء وليس وسخاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخضيري": مقطع وجوب غسل القهوة بالماء غير صحيح
سبق

نفى أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري صحة مقطع متداول تضمن مزاعم بخصوص وجوب غسل القهوة بالماء؛ نظراً لاحتوائها على أوساخ في حبيبات القهوة.

وقال الدكتور "الخضيري" عبر حسابه الرسمي "بتويتر": ‏يتداول مقطع يزعم وجود أوساخ في حبيبات القهوة، وتقوم صاحبة المقطع بغسلها لتظهر ألوان بالماء وتقول إن هذا وسخ.

وأضاف: هذا غير صحيح، وإن هذا اللون الذي يظهر بالماء هو لون طبيعي لحبيبات القهوة الخضراء وليس وسخاً.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
06:12 PM

"الخضيري": مقطع وجوب غسل القهوة بالماء غير صحيح

أكد أن اللون الذي يظهر هو الطبيعي لحبيباتها الخضراء

A A A
ذياب الشمري - الرياض
3
5,622

نفى أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري صحة مقطع متداول تضمن مزاعم بخصوص وجوب غسل القهوة بالماء؛ نظراً لاحتوائها على أوساخ في حبيبات القهوة.

وقال الدكتور "الخضيري" عبر حسابه الرسمي "بتويتر": ‏يتداول مقطع يزعم وجود أوساخ في حبيبات القهوة، وتقوم صاحبة المقطع بغسلها لتظهر ألوان بالماء وتقول إن هذا وسخ.

وأضاف: هذا غير صحيح، وإن هذا اللون الذي يظهر بالماء هو لون طبيعي لحبيبات القهوة الخضراء وليس وسخاً.

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