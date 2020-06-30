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"ضمان صامطة" يوقع عقدي شراكة مجتمعية مع "بر الطوال" و"إبداع التنمية"

في إطار العمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية 2030

‬ وقع مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة صامطة، عقدي شراكة مجتمعية، مع جمعية "البر" الخيرية بمحافظة الطوال، ومعهد إبداع التنمية العالي للتدريب بمحافظة صامطة.

مثل مكتب الضمان الاجتماعي، محمد عمر حمدي، فيما مثل جمعية البر، حسين بن علي ظافري، ومثل معهد إبداع، ريمة موسى القاضي.

وتأتي هذه الشراكة في إطار العمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية 2030 في القطاع الحكومي والأهلي والخاص والعمل على دفع عجلة اقتصاد الوطن من خلال الشراكات المجتمعية.

وتهدف الشراكة مع الجمعية الخيرية بالطوال، إلى العمل على تقديم الخدمة لمستفيدي الضمان، إضافة إلى معالجة أوضاع الأسر والحالات الطارئة والاستفسارات الخاصة وبحث الأسر التي لا تستطيع الوصول لمكتب الضمان الاجتماعي بصامطة.

كما تهدف الشراكة مع معهد إبداع التنمية العالي للتدريب إلى التعاون بين الضمان الاجتماعي بمحافظة صامطة والمعهد، بما يخدم المجتمع وتبادل الزيارات بين منسوبي الجهتين وتنفيذ دورات تطويرية مجاناً لمستفيدي الضمان الاجتماعي، لتمكينهم في سوق العمل وتقديم دورات اللغة الإنجليزية بخصم 70% من رسوم الدورات، وإمكانية استفادة كل طرف من المنافع التي يحتاجها لدى الطرفين وفق الإمكانيات المتاحة.

وإصدار شهادات شكر لمكتب الضمان الاجتماعي، وخصم للكادر الإداري لمكتب الضمان الاجتماعي من رجال ونساء يصل إلى 50% وإقامة علاقة إيجابية وفعالة مع كل المستفيدين من خدمات المكتب، بما يخدم المجتمع عن طريق عمل علاقات تفاعلية تتيح فرص التشارك من قبل المستفيدين بين المكتب والمعهد.

وتقديم ورش عمل تأهيلية لتطوير الكادر النسائي في مجالات عدة وإطلاق حملات توعوية ومبادرات اجتماعية تهدف إلى خدمة الجميع والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المجتمعية المقامة في المعهد من قبل مستحقي الضمان الاجتماعي، وتوثيق الشراكة المجتمعية بين معهد إبداع التنمية العالي للتدريب ومكتب الضمان الاجتماعي بتحقيق الأهداف المتفق عليها.

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"ضمان صامطة" يوقع عقدي شراكة مجتمعية مع "بر الطوال" و"إبداع التنمية"
سبق

‬ وقع مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة صامطة، عقدي شراكة مجتمعية، مع جمعية "البر" الخيرية بمحافظة الطوال، ومعهد إبداع التنمية العالي للتدريب بمحافظة صامطة.

مثل مكتب الضمان الاجتماعي، محمد عمر حمدي، فيما مثل جمعية البر، حسين بن علي ظافري، ومثل معهد إبداع، ريمة موسى القاضي.

وتأتي هذه الشراكة في إطار العمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية 2030 في القطاع الحكومي والأهلي والخاص والعمل على دفع عجلة اقتصاد الوطن من خلال الشراكات المجتمعية.

وتهدف الشراكة مع الجمعية الخيرية بالطوال، إلى العمل على تقديم الخدمة لمستفيدي الضمان، إضافة إلى معالجة أوضاع الأسر والحالات الطارئة والاستفسارات الخاصة وبحث الأسر التي لا تستطيع الوصول لمكتب الضمان الاجتماعي بصامطة.

كما تهدف الشراكة مع معهد إبداع التنمية العالي للتدريب إلى التعاون بين الضمان الاجتماعي بمحافظة صامطة والمعهد، بما يخدم المجتمع وتبادل الزيارات بين منسوبي الجهتين وتنفيذ دورات تطويرية مجاناً لمستفيدي الضمان الاجتماعي، لتمكينهم في سوق العمل وتقديم دورات اللغة الإنجليزية بخصم 70% من رسوم الدورات، وإمكانية استفادة كل طرف من المنافع التي يحتاجها لدى الطرفين وفق الإمكانيات المتاحة.

وإصدار شهادات شكر لمكتب الضمان الاجتماعي، وخصم للكادر الإداري لمكتب الضمان الاجتماعي من رجال ونساء يصل إلى 50% وإقامة علاقة إيجابية وفعالة مع كل المستفيدين من خدمات المكتب، بما يخدم المجتمع عن طريق عمل علاقات تفاعلية تتيح فرص التشارك من قبل المستفيدين بين المكتب والمعهد.

وتقديم ورش عمل تأهيلية لتطوير الكادر النسائي في مجالات عدة وإطلاق حملات توعوية ومبادرات اجتماعية تهدف إلى خدمة الجميع والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المجتمعية المقامة في المعهد من قبل مستحقي الضمان الاجتماعي، وتوثيق الشراكة المجتمعية بين معهد إبداع التنمية العالي للتدريب ومكتب الضمان الاجتماعي بتحقيق الأهداف المتفق عليها.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
08:01 PM

"ضمان صامطة" يوقع عقدي شراكة مجتمعية مع "بر الطوال" و"إبداع التنمية"

في إطار العمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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‬ وقع مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة صامطة، عقدي شراكة مجتمعية، مع جمعية "البر" الخيرية بمحافظة الطوال، ومعهد إبداع التنمية العالي للتدريب بمحافظة صامطة.

مثل مكتب الضمان الاجتماعي، محمد عمر حمدي، فيما مثل جمعية البر، حسين بن علي ظافري، ومثل معهد إبداع، ريمة موسى القاضي.

وتأتي هذه الشراكة في إطار العمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية 2030 في القطاع الحكومي والأهلي والخاص والعمل على دفع عجلة اقتصاد الوطن من خلال الشراكات المجتمعية.

وتهدف الشراكة مع الجمعية الخيرية بالطوال، إلى العمل على تقديم الخدمة لمستفيدي الضمان، إضافة إلى معالجة أوضاع الأسر والحالات الطارئة والاستفسارات الخاصة وبحث الأسر التي لا تستطيع الوصول لمكتب الضمان الاجتماعي بصامطة.

كما تهدف الشراكة مع معهد إبداع التنمية العالي للتدريب إلى التعاون بين الضمان الاجتماعي بمحافظة صامطة والمعهد، بما يخدم المجتمع وتبادل الزيارات بين منسوبي الجهتين وتنفيذ دورات تطويرية مجاناً لمستفيدي الضمان الاجتماعي، لتمكينهم في سوق العمل وتقديم دورات اللغة الإنجليزية بخصم 70% من رسوم الدورات، وإمكانية استفادة كل طرف من المنافع التي يحتاجها لدى الطرفين وفق الإمكانيات المتاحة.

وإصدار شهادات شكر لمكتب الضمان الاجتماعي، وخصم للكادر الإداري لمكتب الضمان الاجتماعي من رجال ونساء يصل إلى 50% وإقامة علاقة إيجابية وفعالة مع كل المستفيدين من خدمات المكتب، بما يخدم المجتمع عن طريق عمل علاقات تفاعلية تتيح فرص التشارك من قبل المستفيدين بين المكتب والمعهد.

وتقديم ورش عمل تأهيلية لتطوير الكادر النسائي في مجالات عدة وإطلاق حملات توعوية ومبادرات اجتماعية تهدف إلى خدمة الجميع والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المجتمعية المقامة في المعهد من قبل مستحقي الضمان الاجتماعي، وتوثيق الشراكة المجتمعية بين معهد إبداع التنمية العالي للتدريب ومكتب الضمان الاجتماعي بتحقيق الأهداف المتفق عليها.

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