النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تحفُّزًا لتطويع أعمالها وسعيًا لخلق الوظائف والحد من التسرُّب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق

مصدر مسؤول : إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء 2024م

محامية لـ"سبق": مشروع نظام الأحوال الشخصية سيحدّ من اختلاف الأحكام الصادرة في وقائع متشابهة

قالت: سيكون هناك المزيد من الاستقرار بالأسرة ويهدف حفظ جميع الحقوق وتنظيم شؤون الأسرة

قالت المحامية أحلام الشهراني، لـ"سبق"، إن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعد أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها؛ ويعد أول مشروع لنظام الأحوال الشخصية، وهو مستند إلى الشريعة الإسلامية؛ وسيكون له دور مهم في الحد من اختلاف الأحكام الصادرة في القضايا المشابهة، ويوحد العمل وسيكون هناك المزيد من الاستقرار بالأسرة؛ ويهدف حفظ جميع الحقوق وتنظيم شؤون الأسرة.

وأضافت: "مشروع نظام الأحوال الشخصية تناول حقوق الزوجين بكل الأمور من المسكن والنفقة والطلاق والحضانة؛ كما أعطى للمرأة حقوقًا من ضمنها حقها في سكن والديها معها أو مع أبنائها من زوج غيره إذا كان السكن ملكًا للمرأة؛ كذلك تحدث عن الزواج والشروط وكل ما يخص الأسرة، وحدد زواج القاصر بسن 18. كما اعتمد على تحليل الدي إن إيه في إثبات النسب وتناول الفرقة، وآثارها إثبات الطلاق والرجعية والعدة والحضانة والنفقة. كما حدد سن 18 انتهاء الحضانة، وسن 15 حق الخيار للمحضون في العيش مع من يشاء".

وختمت "الشهراني": "هذا المشروع سيكون مقننًا بنصوص ومواد واضحة بعيدة عن اجتهاد القضاة؛ حيث سابقًا كان عبارة عن كتب كثيرة وأحكام، وكل قاض يحكم حسب اجتهاده ونظرته للقضية. أما النظام الجديد سيكون واضحًا وصريحًا لكل جرم، جزاء مستمد من الشريعة الإسلامية، وسيقضي على الاجتهادات الفردية غير المبررة، وسيكون هناك عدل ومساواة بين جميع أفراد المجتمع تحت مظلة النظام".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محامية لـ"سبق": مشروع نظام الأحوال الشخصية سيحدّ من اختلاف الأحكام الصادرة في وقائع متشابهة
سبق

قالت المحامية أحلام الشهراني، لـ"سبق"، إن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعد أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها؛ ويعد أول مشروع لنظام الأحوال الشخصية، وهو مستند إلى الشريعة الإسلامية؛ وسيكون له دور مهم في الحد من اختلاف الأحكام الصادرة في القضايا المشابهة، ويوحد العمل وسيكون هناك المزيد من الاستقرار بالأسرة؛ ويهدف حفظ جميع الحقوق وتنظيم شؤون الأسرة.

وأضافت: "مشروع نظام الأحوال الشخصية تناول حقوق الزوجين بكل الأمور من المسكن والنفقة والطلاق والحضانة؛ كما أعطى للمرأة حقوقًا من ضمنها حقها في سكن والديها معها أو مع أبنائها من زوج غيره إذا كان السكن ملكًا للمرأة؛ كذلك تحدث عن الزواج والشروط وكل ما يخص الأسرة، وحدد زواج القاصر بسن 18. كما اعتمد على تحليل الدي إن إيه في إثبات النسب وتناول الفرقة، وآثارها إثبات الطلاق والرجعية والعدة والحضانة والنفقة. كما حدد سن 18 انتهاء الحضانة، وسن 15 حق الخيار للمحضون في العيش مع من يشاء".

وختمت "الشهراني": "هذا المشروع سيكون مقننًا بنصوص ومواد واضحة بعيدة عن اجتهاد القضاة؛ حيث سابقًا كان عبارة عن كتب كثيرة وأحكام، وكل قاض يحكم حسب اجتهاده ونظرته للقضية. أما النظام الجديد سيكون واضحًا وصريحًا لكل جرم، جزاء مستمد من الشريعة الإسلامية، وسيقضي على الاجتهادات الفردية غير المبررة، وسيكون هناك عدل ومساواة بين جميع أفراد المجتمع تحت مظلة النظام".

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
09:02 PM

محامية لـ"سبق": مشروع نظام الأحوال الشخصية سيحدّ من اختلاف الأحكام الصادرة في وقائع متشابهة

قالت: سيكون هناك المزيد من الاستقرار بالأسرة ويهدف حفظ جميع الحقوق وتنظيم شؤون الأسرة

A A A
خلود غنام - الرياض
1
2,220

قالت المحامية أحلام الشهراني، لـ"سبق"، إن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعد أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها؛ ويعد أول مشروع لنظام الأحوال الشخصية، وهو مستند إلى الشريعة الإسلامية؛ وسيكون له دور مهم في الحد من اختلاف الأحكام الصادرة في القضايا المشابهة، ويوحد العمل وسيكون هناك المزيد من الاستقرار بالأسرة؛ ويهدف حفظ جميع الحقوق وتنظيم شؤون الأسرة.

وأضافت: "مشروع نظام الأحوال الشخصية تناول حقوق الزوجين بكل الأمور من المسكن والنفقة والطلاق والحضانة؛ كما أعطى للمرأة حقوقًا من ضمنها حقها في سكن والديها معها أو مع أبنائها من زوج غيره إذا كان السكن ملكًا للمرأة؛ كذلك تحدث عن الزواج والشروط وكل ما يخص الأسرة، وحدد زواج القاصر بسن 18. كما اعتمد على تحليل الدي إن إيه في إثبات النسب وتناول الفرقة، وآثارها إثبات الطلاق والرجعية والعدة والحضانة والنفقة. كما حدد سن 18 انتهاء الحضانة، وسن 15 حق الخيار للمحضون في العيش مع من يشاء".

وختمت "الشهراني": "هذا المشروع سيكون مقننًا بنصوص ومواد واضحة بعيدة عن اجتهاد القضاة؛ حيث سابقًا كان عبارة عن كتب كثيرة وأحكام، وكل قاض يحكم حسب اجتهاده ونظرته للقضية. أما النظام الجديد سيكون واضحًا وصريحًا لكل جرم، جزاء مستمد من الشريعة الإسلامية، وسيقضي على الاجتهادات الفردية غير المبررة، وسيكون هناك عدل ومساواة بين جميع أفراد المجتمع تحت مظلة النظام".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,109
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,515
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,815
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,491

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة