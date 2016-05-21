باشر النقيب علي بن سالم البدراني، عمله مديرًا لشعبة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة مهد الذهب؛ وذلك عقب صدور قرار مدير شرطة منطقة المدينة المنورة، بنقله وتكليفه بإدارة القسم في الشرطة.
"البدراني" مديرًا لشعبة الأدلة الجنائية بشرطة مهد الذهب
باشر النقيب علي بن سالم البدراني، عمله مديرًا لشعبة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة مهد الذهب؛ وذلك عقب صدور قرار مدير شرطة منطقة المدينة المنورة، بنقله وتكليفه بإدارة القسم في الشرطة.
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"البدراني" مديرًا لشعبة الأدلة الجنائية بشرطة مهد الذهبصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-21
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
12:19 PM
"البدراني" مديرًا لشعبة الأدلة الجنائية بشرطة مهد الذهب
باشر النقيب علي بن سالم البدراني، عمله مديرًا لشعبة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة مهد الذهب؛ وذلك عقب صدور قرار مدير شرطة منطقة المدينة المنورة، بنقله وتكليفه بإدارة القسم في الشرطة.
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