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"جسفت" و"لجنة التعلم مدى الحياة بالجبيل الصناعية" يتعاونان لدعم التمكين المعرفي

على خلفية اعتمادها كأول مدينة تعلم سعودية ضمن شبكة اليونسكو العالمية

وقعت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" فرع الجبيل ولجنة التعلم مدى الحياة بمدينة الجبيل الصناعية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لدعم التمكين المعرفي، وذلك بمركز الزوار بمقر الهيئة الملكية بالجبيل.

وقع الشراكة كل من مدير لجنة التعلم مدى الحياة الدكتور سعد الحربي، ومدير فرع جمعية جسفت بالجبيل نادية العتيبي، وتهدف إلى تعزيز عملية التعليم والتعلم وفرص التعلم مدى الحياة، في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك على خلفية اعتمادها كأول مدينة تعلم سعودية ضمن شبكة اليونسكو العالمية.

بدورها أكدت مدير فرع جمعية جسفت بالجبيل نادية العتيبي أن هذه الشراكة تعكس حرص الجمعية على تعزيز جهودها نحو النهوض بالقطاع الفني والثقافي، وتعظيم دورها في نشر المعرفة وصناعة الوعي الفني بين مختلف فئات المجتمع، وذلك من خلال البرامج والمبادرات التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المعرفية داخل مجتمع مدينة الجبيل الصناعية.

وأشارت العتيبي أن اختيار جسفت الجبيل، كأحد الشركاء المؤثرين في منظومة التمكين المعرفي، يؤكد نجاح رؤية الجمعية الهادفة إلى تنمية وتطوير الممارسات والتطبيقات الفنية والثقافية، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠، لبناء قطاع ثقافي حيوي يسهم في تعزيز معطيات جودة الحياة.

وكانت جسفت الجبيل قد أطلقت عدداً من البرامج الفنية التي تهدف إلى التمكين المعرفي عبر مسار الفنون التشكيلية، منها منصة تلاوين لرعاية المواهب الفنية في قطاع التعليم، ومنصة قدرة لرعاية المواهب الفنية من ذوي الإعاقة، إضافة إلى مرسم جسفت الجبيل وعدد من البرامج والمبادرات الفنية الهادفة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"جسفت" و"لجنة التعلم مدى الحياة بالجبيل الصناعية" يتعاونان لدعم التمكين المعرفي
سبق

وقعت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" فرع الجبيل ولجنة التعلم مدى الحياة بمدينة الجبيل الصناعية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لدعم التمكين المعرفي، وذلك بمركز الزوار بمقر الهيئة الملكية بالجبيل.

وقع الشراكة كل من مدير لجنة التعلم مدى الحياة الدكتور سعد الحربي، ومدير فرع جمعية جسفت بالجبيل نادية العتيبي، وتهدف إلى تعزيز عملية التعليم والتعلم وفرص التعلم مدى الحياة، في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك على خلفية اعتمادها كأول مدينة تعلم سعودية ضمن شبكة اليونسكو العالمية.

بدورها أكدت مدير فرع جمعية جسفت بالجبيل نادية العتيبي أن هذه الشراكة تعكس حرص الجمعية على تعزيز جهودها نحو النهوض بالقطاع الفني والثقافي، وتعظيم دورها في نشر المعرفة وصناعة الوعي الفني بين مختلف فئات المجتمع، وذلك من خلال البرامج والمبادرات التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المعرفية داخل مجتمع مدينة الجبيل الصناعية.

وأشارت العتيبي أن اختيار جسفت الجبيل، كأحد الشركاء المؤثرين في منظومة التمكين المعرفي، يؤكد نجاح رؤية الجمعية الهادفة إلى تنمية وتطوير الممارسات والتطبيقات الفنية والثقافية، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠، لبناء قطاع ثقافي حيوي يسهم في تعزيز معطيات جودة الحياة.

وكانت جسفت الجبيل قد أطلقت عدداً من البرامج الفنية التي تهدف إلى التمكين المعرفي عبر مسار الفنون التشكيلية، منها منصة تلاوين لرعاية المواهب الفنية في قطاع التعليم، ومنصة قدرة لرعاية المواهب الفنية من ذوي الإعاقة، إضافة إلى مرسم جسفت الجبيل وعدد من البرامج والمبادرات الفنية الهادفة.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
11:26 PM

"جسفت" و"لجنة التعلم مدى الحياة بالجبيل الصناعية" يتعاونان لدعم التمكين المعرفي

على خلفية اعتمادها كأول مدينة تعلم سعودية ضمن شبكة اليونسكو العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
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وقعت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" فرع الجبيل ولجنة التعلم مدى الحياة بمدينة الجبيل الصناعية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لدعم التمكين المعرفي، وذلك بمركز الزوار بمقر الهيئة الملكية بالجبيل.

وقع الشراكة كل من مدير لجنة التعلم مدى الحياة الدكتور سعد الحربي، ومدير فرع جمعية جسفت بالجبيل نادية العتيبي، وتهدف إلى تعزيز عملية التعليم والتعلم وفرص التعلم مدى الحياة، في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك على خلفية اعتمادها كأول مدينة تعلم سعودية ضمن شبكة اليونسكو العالمية.

بدورها أكدت مدير فرع جمعية جسفت بالجبيل نادية العتيبي أن هذه الشراكة تعكس حرص الجمعية على تعزيز جهودها نحو النهوض بالقطاع الفني والثقافي، وتعظيم دورها في نشر المعرفة وصناعة الوعي الفني بين مختلف فئات المجتمع، وذلك من خلال البرامج والمبادرات التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المعرفية داخل مجتمع مدينة الجبيل الصناعية.

وأشارت العتيبي أن اختيار جسفت الجبيل، كأحد الشركاء المؤثرين في منظومة التمكين المعرفي، يؤكد نجاح رؤية الجمعية الهادفة إلى تنمية وتطوير الممارسات والتطبيقات الفنية والثقافية، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠، لبناء قطاع ثقافي حيوي يسهم في تعزيز معطيات جودة الحياة.

وكانت جسفت الجبيل قد أطلقت عدداً من البرامج الفنية التي تهدف إلى التمكين المعرفي عبر مسار الفنون التشكيلية، منها منصة تلاوين لرعاية المواهب الفنية في قطاع التعليم، ومنصة قدرة لرعاية المواهب الفنية من ذوي الإعاقة، إضافة إلى مرسم جسفت الجبيل وعدد من البرامج والمبادرات الفنية الهادفة.

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