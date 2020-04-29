بإشراف الفرق التفتيشية.. "مولات جازان" تفتح أبوابها للمتسوقين خلال فترة السماح

"بن سعيدان": ضوابط العمل تضمنت إغلاق أماكن الترفيه والتجمعات وغرف القياس

فتحت عدد من المولات والمراكز التجارية اليوم بمنطقة جازان لممارسة الأنشطة التجارية في فترة السماح التي بدأت اعتباراً من اليوم، وتستمر حتى اليوم الـ 20 من شهر رمضان الحالي تنفيذاً للأمر السامي بإشراف الفرق الميدانية لأمانة منطقة جازان والبلديات التابعة.

وقال أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان، إن عملية الفتح تمت بعد التأكد من تطبيق جميع المجمعات والمحلات المشمولة لضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية خلال فترة رفع منع التجول الجزئي، مع التأكيد على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار "بن سعيدان " إلى أن عمليات فتح المحلات والمجمعات التجارية المشمولة بالموافقة الكريمة بالمنطقة تمت بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

وأوضح "بن سعيدان" أن ضوابط عمل الأنشطة المشمولة تضمنت إغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض أو غرف الصلاة أو غرف قياس الملابس وتنظيم عملية دخول وخروج العملاء للمتجر مع حساب متوسط عدد العملاء داخل المنشأة بما لا يقل عن 10 أمتار مربعة لكل عميل مع وضع علامات أرضية لتحقيق مسافة التباعد وتوفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين والعملاء (القفازات، الكمامات ،المطهرات) وتعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل للمركز بعد الإغلاق يومياً وكذلك منع دخول الأطفال تحت سن (15) عاماً وإزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات وإغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج وفي حال عدم وجود درج يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.

وأكد "بن سعيدان " أن الاشتراطات شملت كذلك توفير وحدات فحص طبي وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كافة مداخل المركز وتوفير غرفة للعزل الطبي عند الاشتباه في أي حالة وأهمية وجود أفراد أمن للتأكد من إلزام العملاء بلبس الكمامة وتنظيم الدخول إلى السوق والالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية قدر الإمكان.

ودعا "بن سعيدان" المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وفي حال رصد ملاحظة أو مخالفة بلدية يمكن التواصل عبر مركز الطوارئ على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.