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"الشؤون الإسلامية" و"مشيخة البوسنة والهرسك" توقعان برنامجًا تنفيذيًّا للتعاون

تتويجًا للعلاقات المتميزة وسعيًا لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال

وقّع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، في مقرّ المشيخة الإسلامية بمدينة سراييفو؛ البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية مع المشيخة الإسلامية في دولة البوسنة والهرسك في مجالات الشؤون الإسلامية.

وقّع البرنامج من الجانب البوسني رئيس المشيخة الإسلامية رئيس العلماء، المفتي العام لدولة البوسنة والهرسك الدكتور حسين كفازوفيتش، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة أسامة بن داخل الأحمدي، وعدد من كبار مسؤولي الجانبين.

ونص البرنامج التنفيذي بين الجانبين على إقامة ثلاث دورات علمية في تأهيل الدعاة والأئمة والخطباء والمؤذنين في البوسنة والهرسك للتعريف بالإسلام وبيان محاسنه وسماحته ومحاربته للغلو والتطرف، وبيان موقفه من القضايا المعاصرة تقام في دولة البوسنة والهرسك عام 1443هـ ــ 1444هـ ــ 1445هـ الموافق لعام 2022م ــ 2023م ــ 2024م، وتزويد المشيخة الإسلامية بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، وإصدارات الوزارة من المطبوعات والكتب.

كما شملت بنود البرنامج تبادل الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات الإسلامية ومسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره التي تعقد في البلدين عام 1443هـ ــ 1444هـ ــ 1445هـ الموافق لعام 2022م ــ 2023م ــ 2024م، وعقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ لنقل خبرة المملكة في خدمة القرآن الكريم وترجمة معانيه تقام في المدينة المنورة عام 1443هـ الموافق لعام 2022م.

واشتمل البرنامج على العمل على ترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين لدولة البوسنة والهرسك عام 1443هـ الموافق لعام 2022م.

واختتمت بنود البرنامج على عقد الاجتماع القادم بين الجانبين في مدينة الرياض لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه في هذا البرنامج.

يذكر أن توقيع البرنامج يأتي اتّساقًا مع العلاقات السعودية البوسنية المتينة والمتميزة، وتأكيدًا على حرص المملكة وقيادتها الرشيدة على كل ما فيه خير ومصلحة لخدمة الإسلام والمسلمين، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلوّ والتطرُّف والتصدي للجماعات المتطرفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" و"مشيخة البوسنة والهرسك" توقعان برنامجًا تنفيذيًّا للتعاون
سبق

وقّع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، في مقرّ المشيخة الإسلامية بمدينة سراييفو؛ البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية مع المشيخة الإسلامية في دولة البوسنة والهرسك في مجالات الشؤون الإسلامية.

وقّع البرنامج من الجانب البوسني رئيس المشيخة الإسلامية رئيس العلماء، المفتي العام لدولة البوسنة والهرسك الدكتور حسين كفازوفيتش، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة أسامة بن داخل الأحمدي، وعدد من كبار مسؤولي الجانبين.

ونص البرنامج التنفيذي بين الجانبين على إقامة ثلاث دورات علمية في تأهيل الدعاة والأئمة والخطباء والمؤذنين في البوسنة والهرسك للتعريف بالإسلام وبيان محاسنه وسماحته ومحاربته للغلو والتطرف، وبيان موقفه من القضايا المعاصرة تقام في دولة البوسنة والهرسك عام 1443هـ ــ 1444هـ ــ 1445هـ الموافق لعام 2022م ــ 2023م ــ 2024م، وتزويد المشيخة الإسلامية بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، وإصدارات الوزارة من المطبوعات والكتب.

كما شملت بنود البرنامج تبادل الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات الإسلامية ومسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره التي تعقد في البلدين عام 1443هـ ــ 1444هـ ــ 1445هـ الموافق لعام 2022م ــ 2023م ــ 2024م، وعقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ لنقل خبرة المملكة في خدمة القرآن الكريم وترجمة معانيه تقام في المدينة المنورة عام 1443هـ الموافق لعام 2022م.

واشتمل البرنامج على العمل على ترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين لدولة البوسنة والهرسك عام 1443هـ الموافق لعام 2022م.

واختتمت بنود البرنامج على عقد الاجتماع القادم بين الجانبين في مدينة الرياض لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه في هذا البرنامج.

يذكر أن توقيع البرنامج يأتي اتّساقًا مع العلاقات السعودية البوسنية المتينة والمتميزة، وتأكيدًا على حرص المملكة وقيادتها الرشيدة على كل ما فيه خير ومصلحة لخدمة الإسلام والمسلمين، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلوّ والتطرُّف والتصدي للجماعات المتطرفة.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
07:23 PM

"الشؤون الإسلامية" و"مشيخة البوسنة والهرسك" توقعان برنامجًا تنفيذيًّا للتعاون

تتويجًا للعلاقات المتميزة وسعيًا لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال

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عبدالله العنزي - الرياض
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وقّع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، في مقرّ المشيخة الإسلامية بمدينة سراييفو؛ البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية مع المشيخة الإسلامية في دولة البوسنة والهرسك في مجالات الشؤون الإسلامية.

وقّع البرنامج من الجانب البوسني رئيس المشيخة الإسلامية رئيس العلماء، المفتي العام لدولة البوسنة والهرسك الدكتور حسين كفازوفيتش، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة أسامة بن داخل الأحمدي، وعدد من كبار مسؤولي الجانبين.

ونص البرنامج التنفيذي بين الجانبين على إقامة ثلاث دورات علمية في تأهيل الدعاة والأئمة والخطباء والمؤذنين في البوسنة والهرسك للتعريف بالإسلام وبيان محاسنه وسماحته ومحاربته للغلو والتطرف، وبيان موقفه من القضايا المعاصرة تقام في دولة البوسنة والهرسك عام 1443هـ ــ 1444هـ ــ 1445هـ الموافق لعام 2022م ــ 2023م ــ 2024م، وتزويد المشيخة الإسلامية بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، وإصدارات الوزارة من المطبوعات والكتب.

كما شملت بنود البرنامج تبادل الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات الإسلامية ومسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره التي تعقد في البلدين عام 1443هـ ــ 1444هـ ــ 1445هـ الموافق لعام 2022م ــ 2023م ــ 2024م، وعقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ لنقل خبرة المملكة في خدمة القرآن الكريم وترجمة معانيه تقام في المدينة المنورة عام 1443هـ الموافق لعام 2022م.

واشتمل البرنامج على العمل على ترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين لدولة البوسنة والهرسك عام 1443هـ الموافق لعام 2022م.

واختتمت بنود البرنامج على عقد الاجتماع القادم بين الجانبين في مدينة الرياض لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه في هذا البرنامج.

يذكر أن توقيع البرنامج يأتي اتّساقًا مع العلاقات السعودية البوسنية المتينة والمتميزة، وتأكيدًا على حرص المملكة وقيادتها الرشيدة على كل ما فيه خير ومصلحة لخدمة الإسلام والمسلمين، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلوّ والتطرُّف والتصدي للجماعات المتطرفة.

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