كورونا.. 172903 إصابات جديدة بالبرازيل و42181 بالمكسيك و22907 بكوريا الجنوبية و2278 بمصر

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس، تسجيل 172903 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ فضلًا عن 893 وفاة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 25 مليونًا و793112 منذ بداية الجائحة؛ فيما وصل العدد الرسمي المسجل للوفيات إلى 628960.

المكسيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تجاوز خمسة ملايين، يوم الأربعاء، بعد تسجيل 42181 إصابة جديدة فضلًا عن 573 وفاة.

وقد ارتفع العدد الكلي للإصابات المؤكدة إلى خمسة ملايين و27870؛ في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 307493.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 22907 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 907 آلاف و214.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضًا 25 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 6812 حالة.

مصر

سجلت مصر 2278 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 52 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس، بلغت 430480 حالة من ضمنها 362525 حالة تم شفاؤها، و22735 حالة وفاة.