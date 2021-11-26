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شاهد.."قوة السعودية ومصر" في لقاء وزيري "إسلامية" وأوقاف البلدين بجدة

"جمعة": من يزور المملكة يرى رؤيا العين حجم البذل لخدمة الحرمين وقاصديهما

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمحافظة جدة، وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة، خلال زيارته الحالية للمملكة.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بالتعاون بين الوزارتين في مجالات العمل الإسلامي ونشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.

من جانبه، أدلى وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية بتصريح خلال اللقاء أشاد فيه بدور القيادة الحكيمة للمملكة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- في رعاية مصالح الأمة العربية والإسلامية ورعاية شؤون الحرمين الشريفين، مبيناً أن الذي يزور المملكة يرى رأي العين التطوير المستمر وحجم البذل والعطاء الذي يقدم وبسخاء لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والتي هي محل تقدير كبير من القيادة المصرية وعموم المسلمين بالعالم.

وأكد "جمعة" أن الجميع يدرك أن قوة مصر والسعودية هي قوة للدين الإسلامي وقوة لعقلاء السلام العالمي، منوهاً بحرص القيادتين على ما يحقق الأمن والسلام العالمي ويحفظ للمسلمين هيبتهم ويحقق لهم الأمن والاستقرار.

ونوه الوزير بالتعاون القائم مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لنشر منهج الاعتدال والوسطية والتصدي لخطر الجماعات المتطرفة التي تحاول النيل من مقدرات ومكتسبات الأوطان ولا تقيم لها أي اعتبار أو وزن، لافتاً إلى أن الإسلام حث على الولاء والانتماء للوطن الذي حبه والدفاع عنه من المسلمات الدينية التي لا يختلف عليها اثنان.

من جانبه، شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الأوقاف المصري على مشاعره الصادقة تجاه المملكة وقيادتها الرشيدة وما تقدمه من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، منوهاً بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين التي تقوم على أساس متين وراسخ وهي الدين الإسلامي ووحدة الهدف والمصير المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.."قوة السعودية ومصر" في لقاء وزيري "إسلامية" وأوقاف البلدين بجدة
سبق

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمحافظة جدة، وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة، خلال زيارته الحالية للمملكة.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بالتعاون بين الوزارتين في مجالات العمل الإسلامي ونشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.

من جانبه، أدلى وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية بتصريح خلال اللقاء أشاد فيه بدور القيادة الحكيمة للمملكة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- في رعاية مصالح الأمة العربية والإسلامية ورعاية شؤون الحرمين الشريفين، مبيناً أن الذي يزور المملكة يرى رأي العين التطوير المستمر وحجم البذل والعطاء الذي يقدم وبسخاء لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والتي هي محل تقدير كبير من القيادة المصرية وعموم المسلمين بالعالم.

وأكد "جمعة" أن الجميع يدرك أن قوة مصر والسعودية هي قوة للدين الإسلامي وقوة لعقلاء السلام العالمي، منوهاً بحرص القيادتين على ما يحقق الأمن والسلام العالمي ويحفظ للمسلمين هيبتهم ويحقق لهم الأمن والاستقرار.

ونوه الوزير بالتعاون القائم مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لنشر منهج الاعتدال والوسطية والتصدي لخطر الجماعات المتطرفة التي تحاول النيل من مقدرات ومكتسبات الأوطان ولا تقيم لها أي اعتبار أو وزن، لافتاً إلى أن الإسلام حث على الولاء والانتماء للوطن الذي حبه والدفاع عنه من المسلمات الدينية التي لا يختلف عليها اثنان.

من جانبه، شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الأوقاف المصري على مشاعره الصادقة تجاه المملكة وقيادتها الرشيدة وما تقدمه من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، منوهاً بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين التي تقوم على أساس متين وراسخ وهي الدين الإسلامي ووحدة الهدف والمصير المشترك.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
03:26 PM

شاهد.."قوة السعودية ومصر" في لقاء وزيري "إسلامية" وأوقاف البلدين بجدة

"جمعة": من يزور المملكة يرى رؤيا العين حجم البذل لخدمة الحرمين وقاصديهما

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عبدالله العنزي - الرياض
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التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمحافظة جدة، وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة، خلال زيارته الحالية للمملكة.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بالتعاون بين الوزارتين في مجالات العمل الإسلامي ونشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.

من جانبه، أدلى وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية بتصريح خلال اللقاء أشاد فيه بدور القيادة الحكيمة للمملكة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- في رعاية مصالح الأمة العربية والإسلامية ورعاية شؤون الحرمين الشريفين، مبيناً أن الذي يزور المملكة يرى رأي العين التطوير المستمر وحجم البذل والعطاء الذي يقدم وبسخاء لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والتي هي محل تقدير كبير من القيادة المصرية وعموم المسلمين بالعالم.

وأكد "جمعة" أن الجميع يدرك أن قوة مصر والسعودية هي قوة للدين الإسلامي وقوة لعقلاء السلام العالمي، منوهاً بحرص القيادتين على ما يحقق الأمن والسلام العالمي ويحفظ للمسلمين هيبتهم ويحقق لهم الأمن والاستقرار.

ونوه الوزير بالتعاون القائم مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لنشر منهج الاعتدال والوسطية والتصدي لخطر الجماعات المتطرفة التي تحاول النيل من مقدرات ومكتسبات الأوطان ولا تقيم لها أي اعتبار أو وزن، لافتاً إلى أن الإسلام حث على الولاء والانتماء للوطن الذي حبه والدفاع عنه من المسلمات الدينية التي لا يختلف عليها اثنان.

من جانبه، شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الأوقاف المصري على مشاعره الصادقة تجاه المملكة وقيادتها الرشيدة وما تقدمه من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، منوهاً بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين التي تقوم على أساس متين وراسخ وهي الدين الإسلامي ووحدة الهدف والمصير المشترك.

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