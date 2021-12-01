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"الأمن البيئي" يضبط مواطنًا لدخوله مناطق محمية وشروعه في الصيد دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ وذلك لدخوله محمية التيسية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية دون تصريح، وشروعه في الصيد.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المخالف وبحوزته صقر، استُخدم في الصيد، وقد طُبِّقت الإجراءات النظامية بحقه.

وبيَّن المالكي أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة دخول المناطق المحمية دون ترخيص (5) آلاف ريال، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

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"الأمن البيئي" يضبط مواطنًا لدخوله مناطق محمية وشروعه في الصيد دون ترخيص
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ وذلك لدخوله محمية التيسية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية دون تصريح، وشروعه في الصيد.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المخالف وبحوزته صقر، استُخدم في الصيد، وقد طُبِّقت الإجراءات النظامية بحقه.

وبيَّن المالكي أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة دخول المناطق المحمية دون ترخيص (5) آلاف ريال، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
10:34 PM

"الأمن البيئي" يضبط مواطنًا لدخوله مناطق محمية وشروعه في الصيد دون ترخيص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ وذلك لدخوله محمية التيسية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية دون تصريح، وشروعه في الصيد.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المخالف وبحوزته صقر، استُخدم في الصيد، وقد طُبِّقت الإجراءات النظامية بحقه.

وبيَّن المالكي أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة دخول المناطق المحمية دون ترخيص (5) آلاف ريال، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

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