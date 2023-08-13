الرياض.. ضبط وحجز 2.3 طن أغذية بمستودع مخالف
الغذاء والدواء: لا تراخيص ومنتجاته منتهية الصلاحية
رصدت #الغذاء_والدواء مستودع أغذية في #الرياض يزاول العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة بالإضافة لتخزين منتجات منتهية الصلاحية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" اليوم الخميس: بلغ إجمالي المنتجات المضبوطة والمحجوزة 2.3 طن، وعليه تم إغلاق المستودع لاستكمال بقية الإجراءات النظامية.
هيئة الغذاء والدواء
الرياض
الرياض.. ضبط وحجز 2.3 طن أغذية بمستودع مخالف
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-13
رصدت #الغذاء_والدواء مستودع أغذية في #الرياض يزاول العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة بالإضافة لتخزين منتجات منتهية الصلاحية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" اليوم الخميس: بلغ إجمالي المنتجات المضبوطة والمحجوزة 2.3 طن، وعليه تم إغلاق المستودع لاستكمال بقية الإجراءات النظامية.
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
01:58 PM
الرياض.. ضبط وحجز 2.3 طن أغذية بمستودع مخالف
الغذاء والدواء: لا تراخيص ومنتجاته منتهية الصلاحية
رصدت #الغذاء_والدواء مستودع أغذية في #الرياض يزاول العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة بالإضافة لتخزين منتجات منتهية الصلاحية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" اليوم الخميس: بلغ إجمالي المنتجات المضبوطة والمحجوزة 2.3 طن، وعليه تم إغلاق المستودع لاستكمال بقية الإجراءات النظامية.