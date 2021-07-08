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"المنيع": شهر ذي القعدة 30 يومًا.. والاثنين يوم عرفة.. والعيد يوم الثلاثاء

قال: يولد الهلال فجر الـ30 منه ويمكث 34 دقيقة بعد غروب الشمس

أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر ذي القعدة لهذا العام سيكون ٣٠ يومًا، وأن يوم عرفة سيكون يوم الاثنين ١٩ / ٧ / ٢٠٢١ م، والعيد يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن هلال ذي الحجة لن يُرى يوم ٢٩ من هذا الشهر؛ لأن ولادته ستكون بعد غروب الشمس في ذلك اليوم بوقت كبير، وبالتحديد في فجر يوم ٣٠ ذي القعدة في تمام الساعة الـ٤:١٦ فجرًا.

وتفصيلاً، أشار فضيلة الشيخ عبدالله المنيع إلى أن شهر شوال لعام ١٤٤٢ بدأ يوم الخميس الموافق ١٣/ ٥/ ٢٠٢١م، وانتهى يوم الخميس الموافق ١٠/ ٦/ ٢٠٢١م، وعدد أيامه ٢٩ يومًا.

وقال: هلال ذي القعدة استهل مساء يوم الخميس ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٢؛ إذ إن الشمس غربت يوم الخميس الساعة الـ٧:٠٣، وغرب القمر بعد غروبها الساعة الـ٧:١٠، وبين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد غروب الشمس ٧ دقائق؛ وبهذا يكون أول شهر ذي القعدة يوم الجمعة الموافق ١١/ ٦/ ٢٠٢١ م بتوقيت مكة المكرمة.

وأضاف: "عدد أيام شهر ذي القعدة ٣٠ يومًا؛ إذ يولد هلال ذي الحجة الساعة الـ٤:١٦ من صباح يوم السبت الموافق ٣٠/ ١١/ ١٤٤٢؛ وهذا يعني استحالة رؤية الهلال يوم ٢٩ ذي القعدة لغروب الهلال قبل الشمس. وفي يوم ٣٠ ذي القعدة تغرب الشمس الساعة الـ٧:٧، ويغرب القمر بعدها الساعة الـ٧:٤١، ويكون الفرق بين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد غروب الشمس ٣٤ دقيقة".

وتابع: "بهذا يكون يوم الأحد الموافق ١١/ ٧/ ٢٠٢١ م هو أول أيام ذي الحجة، ويكون يوم الاثنين الموافق ١٩/ ٧/ ٢٠٢١م هو يوم عرفة، ويكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/ ٧/ ٢٠٢١م هو يوم عيد الأضحى".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المنيع": شهر ذي القعدة 30 يومًا.. والاثنين يوم عرفة.. والعيد يوم الثلاثاء
سبق

أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر ذي القعدة لهذا العام سيكون ٣٠ يومًا، وأن يوم عرفة سيكون يوم الاثنين ١٩ / ٧ / ٢٠٢١ م، والعيد يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن هلال ذي الحجة لن يُرى يوم ٢٩ من هذا الشهر؛ لأن ولادته ستكون بعد غروب الشمس في ذلك اليوم بوقت كبير، وبالتحديد في فجر يوم ٣٠ ذي القعدة في تمام الساعة الـ٤:١٦ فجرًا.

وتفصيلاً، أشار فضيلة الشيخ عبدالله المنيع إلى أن شهر شوال لعام ١٤٤٢ بدأ يوم الخميس الموافق ١٣/ ٥/ ٢٠٢١م، وانتهى يوم الخميس الموافق ١٠/ ٦/ ٢٠٢١م، وعدد أيامه ٢٩ يومًا.

وقال: هلال ذي القعدة استهل مساء يوم الخميس ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٢؛ إذ إن الشمس غربت يوم الخميس الساعة الـ٧:٠٣، وغرب القمر بعد غروبها الساعة الـ٧:١٠، وبين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد غروب الشمس ٧ دقائق؛ وبهذا يكون أول شهر ذي القعدة يوم الجمعة الموافق ١١/ ٦/ ٢٠٢١ م بتوقيت مكة المكرمة.

وأضاف: "عدد أيام شهر ذي القعدة ٣٠ يومًا؛ إذ يولد هلال ذي الحجة الساعة الـ٤:١٦ من صباح يوم السبت الموافق ٣٠/ ١١/ ١٤٤٢؛ وهذا يعني استحالة رؤية الهلال يوم ٢٩ ذي القعدة لغروب الهلال قبل الشمس. وفي يوم ٣٠ ذي القعدة تغرب الشمس الساعة الـ٧:٧، ويغرب القمر بعدها الساعة الـ٧:٤١، ويكون الفرق بين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد غروب الشمس ٣٤ دقيقة".

وتابع: "بهذا يكون يوم الأحد الموافق ١١/ ٧/ ٢٠٢١ م هو أول أيام ذي الحجة، ويكون يوم الاثنين الموافق ١٩/ ٧/ ٢٠٢١م هو يوم عرفة، ويكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/ ٧/ ٢٠٢١م هو يوم عيد الأضحى".

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
12:00 AM

"المنيع": شهر ذي القعدة 30 يومًا.. والاثنين يوم عرفة.. والعيد يوم الثلاثاء

قال: يولد الهلال فجر الـ30 منه ويمكث 34 دقيقة بعد غروب الشمس

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فلاح الجوفان - الرياض
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أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر ذي القعدة لهذا العام سيكون ٣٠ يومًا، وأن يوم عرفة سيكون يوم الاثنين ١٩ / ٧ / ٢٠٢١ م، والعيد يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن هلال ذي الحجة لن يُرى يوم ٢٩ من هذا الشهر؛ لأن ولادته ستكون بعد غروب الشمس في ذلك اليوم بوقت كبير، وبالتحديد في فجر يوم ٣٠ ذي القعدة في تمام الساعة الـ٤:١٦ فجرًا.

وتفصيلاً، أشار فضيلة الشيخ عبدالله المنيع إلى أن شهر شوال لعام ١٤٤٢ بدأ يوم الخميس الموافق ١٣/ ٥/ ٢٠٢١م، وانتهى يوم الخميس الموافق ١٠/ ٦/ ٢٠٢١م، وعدد أيامه ٢٩ يومًا.

وقال: هلال ذي القعدة استهل مساء يوم الخميس ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٢؛ إذ إن الشمس غربت يوم الخميس الساعة الـ٧:٠٣، وغرب القمر بعد غروبها الساعة الـ٧:١٠، وبين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد غروب الشمس ٧ دقائق؛ وبهذا يكون أول شهر ذي القعدة يوم الجمعة الموافق ١١/ ٦/ ٢٠٢١ م بتوقيت مكة المكرمة.

وأضاف: "عدد أيام شهر ذي القعدة ٣٠ يومًا؛ إذ يولد هلال ذي الحجة الساعة الـ٤:١٦ من صباح يوم السبت الموافق ٣٠/ ١١/ ١٤٤٢؛ وهذا يعني استحالة رؤية الهلال يوم ٢٩ ذي القعدة لغروب الهلال قبل الشمس. وفي يوم ٣٠ ذي القعدة تغرب الشمس الساعة الـ٧:٧، ويغرب القمر بعدها الساعة الـ٧:٤١، ويكون الفرق بين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد غروب الشمس ٣٤ دقيقة".

وتابع: "بهذا يكون يوم الأحد الموافق ١١/ ٧/ ٢٠٢١ م هو أول أيام ذي الحجة، ويكون يوم الاثنين الموافق ١٩/ ٧/ ٢٠٢١م هو يوم عرفة، ويكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/ ٧/ ٢٠٢١م هو يوم عيد الأضحى".

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