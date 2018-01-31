جامعة الطائف تمنح "السليماني" درجة أستاذ

أصدر مدير جامعة الطائف، قرارًا بترقية الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد السليماني، ومنحه "درجة أستاذ" في تخصص النحو والصرف واللغة.

وعبّر الدكتور "السليماني" عن عظيم شكره وتقديره على هذه الثقة الغالية، التي تعتبر خير حافز لبذل الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.