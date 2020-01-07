"الحربي": منخفض جوي على شمال السعودية.. ومرجح تساقط الثلوج الخميس المقبل

قال إن هناك فرصًا للأمطار على سواحل تبوك وشمال الجوف وجنوب وغرب تهامة

كشف محلل الطقس عبدالله الحربي عن تأثُّر ‏أجواء شمال السعودية بمنخفض جوي، ومرجح تساقط الثلوج من مساء الخميس القادم بمشيئة الله، وتزداد الفرص مساء الجمعة.

وتفصيلاً، قال "الحربي": من المتوقع أن تفترش الأرض باللون الأبيض في علقان والشرف والظهر وجبال اللوز بتبوك، ومرجح بعض التساقطات على عين الأخضر وشمال تيماء وغرب وشمال غرب حائل. واحتمالية التساقط الثلجي وشمال غرب تبوك هي الأفضل.

وأضاف: متوقع فرص للأمطار على سواحل تبوك، وأجزاء من شمال الجوف، وأجزاء من مرتفعات تهامة الجنوبية الغربية، وجنوب شرق الوسطى. ويوم السبت تنتقل الحالة إلى الإمارات، والسلطنة. وموجة برد وصقيع على شمال ووسط السعودية. والله أعلم.