استخراج "بطارية ساعة" من أنف طفل بمستشفى القريات بعد معاناة استمرت عامًا

"الصحة" تحذر من ترك مثل هذه المواد بمتناول الأطفال حفاظًا على سلامتهم

أنقذ مستشفى القريات العام طفلاً من معاناته بسبب حالة سيلان بالأنف، استمرت معه قرابة العام لم يُعرف سببها.

وفي التفاصيل؛ أنه وبعد إجراء الفحص السريري للطفل والإشعاعي من قِبل الطبيب المختص، تبيّن وجود جسم غريب وصلب في الجزء الخلفي من فتحة الأنف الأيسر حيث أُدخل غرفة العمليات ليتم فحص المريض تحت المخدر العام، ليتضح أن الجسم الغريب عبارة عن "بطارية ساعة" ليقوم الفريق الطبي باستخراجها وإنهاء معاناة المريض.

وأهابت "صحة القريات" بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، وعدم ترك مثل هذه المواد بمتناول الأطفال حفاظًا على سلامتهم.