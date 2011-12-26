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"الصحة": تسجيل 163 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 189 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير مكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ضمن الخطة الوطنية المنفذة من قبل وزارة الصحة

تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19) في مركز اللقاحات الأول بجدة.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير مكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
سبق

تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19) في مركز اللقاحات الأول بجدة.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
06:47 PM

أمير مكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ضمن الخطة الوطنية المنفذة من قبل وزارة الصحة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19) في مركز اللقاحات الأول بجدة.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

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