ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19) في مركز اللقاحات الأول بجدة.

أمير مكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا هادي العصيمي سبق 2020-12-26 تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19) في مركز اللقاحات الأول بجدة. ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442 06:47 PM

أمير مكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ضمن الخطة الوطنية المنفذة من قبل وزارة الصحة





A A A





3 مشاركة

تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19) في مركز اللقاحات الأول بجدة.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.