أمير مكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19) في مركز اللقاحات الأول بجدة.
ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.
تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19) في مركز اللقاحات الأول بجدة.
ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل
تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19) في مركز اللقاحات الأول بجدة.
ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.
تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19) في مركز اللقاحات الأول بجدة.
ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.