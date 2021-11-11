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جماهير المنتخب السعودي أمام أستراليا: معاك يا الأخضر

تحت زخات المطر المتواصل

وسط أجواء ماطرة، شهدت مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساندة من قِبَل الجماهير السعودية أمام منتخب أستراليا، والتي تأتي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر.

وحضرت الجماهير السعودية لملعب المباراة بغرب سيدني "كومبانك" مبكرًا، رغم استمرار هطول المطر، وبشعار "معاك يا الأخضر" ظلت تهتف الجماهير للاعبي الأخضر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جماهير المنتخب السعودي أمام أستراليا: معاك يا الأخضر
سبق

وسط أجواء ماطرة، شهدت مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساندة من قِبَل الجماهير السعودية أمام منتخب أستراليا، والتي تأتي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر.

وحضرت الجماهير السعودية لملعب المباراة بغرب سيدني "كومبانك" مبكرًا، رغم استمرار هطول المطر، وبشعار "معاك يا الأخضر" ظلت تهتف الجماهير للاعبي الأخضر.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
01:31 PM

جماهير المنتخب السعودي أمام أستراليا: معاك يا الأخضر

تحت زخات المطر المتواصل

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
1,833

وسط أجواء ماطرة، شهدت مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساندة من قِبَل الجماهير السعودية أمام منتخب أستراليا، والتي تأتي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر.

وحضرت الجماهير السعودية لملعب المباراة بغرب سيدني "كومبانك" مبكرًا، رغم استمرار هطول المطر، وبشعار "معاك يا الأخضر" ظلت تهتف الجماهير للاعبي الأخضر.

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