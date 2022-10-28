النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مستقبل الاستثمار" تشهد  انطلاقة "وادي الدمام" للصحة والتقنية الحيوية

"الربيش": نسعى لتكون نموذجًا للابتكار في منطقة الشرق الأوسط

شهدت فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة بالرياض تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية" تدشين شركة وادي الدمام المملوكة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

جاء ذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ورئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، الرئيس التنفيذي لشركة وادي الدمام الدكتور عبدالرحمن العليان.

وذكر الدكتور الربيش أن هذا المشروع الوطني الذي ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وتوجهات الحكومة سيُسهم في دخول المملكة إلى اقتصاد المعرفة، الذي يُعنى بتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية من خلال تحويلها إلى ابتكارات؛ خصوصًا أن "وادي الدمام" تسعى لتكون نموذجًا للابتكار في التقنية الحيوية والصحة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الربيش أن هذا المشروع الكبير، يحمل بذور النجاح منذ اللحظة الأولى لتأسيسه، أبرزها موقعه المميز، في المنطقة الشرقية، هذه المنطقة التي تمثل أرض الصناعات والتجارة والبترول، والتي شهدت ولا تزال، طفرة نوعية في كل مجالات التنمية والاقتصاد، حتى أصبحت أرضًا خصبة تحفز على الاستثمار وبيئة جاذبة لرؤوس الأموال والعقول والخبرات.

فيما يأمل الدكتور العليان أن يحقق هذا المشروع أهدافه؛ ليكون موطن جذب للحالمين من العلماء والمستثمرين في مجال الصحة والتقنية الحيوية، خصوصًا مع مجلس الإدارة المكون من نخبة من القيادات والخبرات المتنوعة في المملكة، لنُسهم في تأسيس شركات ناشئة ومشروعات هادفة واستثمارات مميزة، تخدم مجتمعنا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مستقبل الاستثمار" تشهد  انطلاقة "وادي الدمام" للصحة والتقنية الحيوية
سبق

شهدت فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة بالرياض تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية" تدشين شركة وادي الدمام المملوكة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

جاء ذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ورئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، الرئيس التنفيذي لشركة وادي الدمام الدكتور عبدالرحمن العليان.

وذكر الدكتور الربيش أن هذا المشروع الوطني الذي ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وتوجهات الحكومة سيُسهم في دخول المملكة إلى اقتصاد المعرفة، الذي يُعنى بتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية من خلال تحويلها إلى ابتكارات؛ خصوصًا أن "وادي الدمام" تسعى لتكون نموذجًا للابتكار في التقنية الحيوية والصحة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الربيش أن هذا المشروع الكبير، يحمل بذور النجاح منذ اللحظة الأولى لتأسيسه، أبرزها موقعه المميز، في المنطقة الشرقية، هذه المنطقة التي تمثل أرض الصناعات والتجارة والبترول، والتي شهدت ولا تزال، طفرة نوعية في كل مجالات التنمية والاقتصاد، حتى أصبحت أرضًا خصبة تحفز على الاستثمار وبيئة جاذبة لرؤوس الأموال والعقول والخبرات.

فيما يأمل الدكتور العليان أن يحقق هذا المشروع أهدافه؛ ليكون موطن جذب للحالمين من العلماء والمستثمرين في مجال الصحة والتقنية الحيوية، خصوصًا مع مجلس الإدارة المكون من نخبة من القيادات والخبرات المتنوعة في المملكة، لنُسهم في تأسيس شركات ناشئة ومشروعات هادفة واستثمارات مميزة، تخدم مجتمعنا.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
08:14 PM

"مستقبل الاستثمار" تشهد  انطلاقة "وادي الدمام" للصحة والتقنية الحيوية

"الربيش": نسعى لتكون نموذجًا للابتكار في منطقة الشرق الأوسط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
121

شهدت فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة بالرياض تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية" تدشين شركة وادي الدمام المملوكة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

جاء ذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ورئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، الرئيس التنفيذي لشركة وادي الدمام الدكتور عبدالرحمن العليان.

وذكر الدكتور الربيش أن هذا المشروع الوطني الذي ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وتوجهات الحكومة سيُسهم في دخول المملكة إلى اقتصاد المعرفة، الذي يُعنى بتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية من خلال تحويلها إلى ابتكارات؛ خصوصًا أن "وادي الدمام" تسعى لتكون نموذجًا للابتكار في التقنية الحيوية والصحة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الربيش أن هذا المشروع الكبير، يحمل بذور النجاح منذ اللحظة الأولى لتأسيسه، أبرزها موقعه المميز، في المنطقة الشرقية، هذه المنطقة التي تمثل أرض الصناعات والتجارة والبترول، والتي شهدت ولا تزال، طفرة نوعية في كل مجالات التنمية والاقتصاد، حتى أصبحت أرضًا خصبة تحفز على الاستثمار وبيئة جاذبة لرؤوس الأموال والعقول والخبرات.

فيما يأمل الدكتور العليان أن يحقق هذا المشروع أهدافه؛ ليكون موطن جذب للحالمين من العلماء والمستثمرين في مجال الصحة والتقنية الحيوية، خصوصًا مع مجلس الإدارة المكون من نخبة من القيادات والخبرات المتنوعة في المملكة، لنُسهم في تأسيس شركات ناشئة ومشروعات هادفة واستثمارات مميزة، تخدم مجتمعنا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,786
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,835
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,038
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,115

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة