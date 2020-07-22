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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز

اعلن أنه سيصلى عليها اليوم الأربعاء في مدينة الرياض

أعلن الديوان الملكي اليوم، وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز رحمها الله.

تفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 1/ 12/ 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

الديوان الملكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز
سبق

أعلن الديوان الملكي اليوم، وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز رحمها الله.

تفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 1/ 12/ 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
02:07 PM

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز

اعلن أنه سيصلى عليها اليوم الأربعاء في مدينة الرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
3,252

أعلن الديوان الملكي اليوم، وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز رحمها الله.

تفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 1/ 12/ 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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