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"طقس الـ 24 ساعة القادمة" كما يتوقعه "الحصيني".. أمطار ورياح بهذه المناطق

فيما توقع "الوطني للأرصاد" سحباً رعدية ممطرة في حائل والقصيم وغيرهما

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني، خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء حتى صباح غد الأربعاء، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنوّرة وشرق الشمالية وعُمان.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع رياح متوسطة على الشرقية شرقي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمرتفعات الغربية والجنوبية ودول الخليج".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: حائل والقصيم والجوف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات: جازان وعسير والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طقس الـ 24 ساعة القادمة" كما يتوقعه "الحصيني".. أمطار ورياح بهذه المناطق
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني، خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء حتى صباح غد الأربعاء، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنوّرة وشرق الشمالية وعُمان.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع رياح متوسطة على الشرقية شرقي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمرتفعات الغربية والجنوبية ودول الخليج".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: حائل والقصيم والجوف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات: جازان وعسير والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
09:00 AM

"طقس الـ 24 ساعة القادمة" كما يتوقعه "الحصيني".. أمطار ورياح بهذه المناطق

فيما توقع "الوطني للأرصاد" سحباً رعدية ممطرة في حائل والقصيم وغيرهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني، خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء حتى صباح غد الأربعاء، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنوّرة وشرق الشمالية وعُمان.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع رياح متوسطة على الشرقية شرقي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمرتفعات الغربية والجنوبية ودول الخليج".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: حائل والقصيم والجوف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات: جازان وعسير والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

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