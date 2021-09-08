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"فلكية جدة": كويكب صغير يمر قرب الأرض.. الخميس

ليس في مسار اصطدام بكوكبنا

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن الكرة الأرضية ستشهد يوم الخميس 09 سبتمبر 2021 عبور كويكب مكتشف حديثًا يسمى 2021 RQ2 يبلغ قطره 4 أمتار ويتحرك بسرعة 3.8 كيلومتر بالثانية، حيث سيكون في أقرب نقطة على مسافة 187,862 كيلومترًا عند الساعة 03:43 صباحًا بتوقيت السعودية ( 12:43 صباحًا بتوقيت غرينتش) وهو ليس في مسار اصطدام بكوكبنا.

وأوضح أن الكويكب صغير جدًا وفقًا لمعايير الكويكبات القياسية ولن يكون مرئيًا للعين المجردة عند اقترابه حيث سيبلغ لمعانه الظاهري نحو (+18.15)، ولو افترضنا أنه في مسار اصطدام ، فمن المحتمل أن يصبح كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوي للأرض، وهو حدث يتكرر عدة مرات في السنة لصخور فضائية بهذا الحجم.

وأشار إلى أنه حسب بعض التقديرات، هناك مئات الملايين من الكويكبات الصغيرة مثل 2021 RQ2، لكن من الصعب للغاية اكتشافها حتى تقترب جدًا من الأرض، وفي المجمل تمر الغالبية العظمى منها بأمان على مسافات أكبر بكثير - عادة ما تكون أبعد بكثير من القمر.

بشكل عام يعد إنجازًا كبيرًا العثور على هذه الكويكبات الصغيرة القريبة في المقام الأول، لأنها تمر بسرعة كبيرة، وعادة ما تكون هناك نافذة قصيرة لبضعة أيام قبل أو بعد الاقتراب القريب عندما يكون هذا الكويكب الصغير قريبًا بدرجة كافية من الأرض ليكون ساطعًا بدرجة كافية ولكن ليس قريبًا جدًا بحيث يتحرك بسرعة كبيرة في السماء بحيث لا يمكن اكتشافه بوساطة التلسكوب .

وأضاف: "تستغل مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها، فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة، ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا".

يُذكر أن هذا الاقتراب للكويكب هو الأقرب في السنوات العشر المقبلة، واستنادًا إلى أحدث حسابات المدار عالية الدقة التي أجراها مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا تم التأكيد أنه لن يصطدم بالأرض في المستقبل القريب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": كويكب صغير يمر قرب الأرض.. الخميس
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن الكرة الأرضية ستشهد يوم الخميس 09 سبتمبر 2021 عبور كويكب مكتشف حديثًا يسمى 2021 RQ2 يبلغ قطره 4 أمتار ويتحرك بسرعة 3.8 كيلومتر بالثانية، حيث سيكون في أقرب نقطة على مسافة 187,862 كيلومترًا عند الساعة 03:43 صباحًا بتوقيت السعودية ( 12:43 صباحًا بتوقيت غرينتش) وهو ليس في مسار اصطدام بكوكبنا.

وأوضح أن الكويكب صغير جدًا وفقًا لمعايير الكويكبات القياسية ولن يكون مرئيًا للعين المجردة عند اقترابه حيث سيبلغ لمعانه الظاهري نحو (+18.15)، ولو افترضنا أنه في مسار اصطدام ، فمن المحتمل أن يصبح كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوي للأرض، وهو حدث يتكرر عدة مرات في السنة لصخور فضائية بهذا الحجم.

وأشار إلى أنه حسب بعض التقديرات، هناك مئات الملايين من الكويكبات الصغيرة مثل 2021 RQ2، لكن من الصعب للغاية اكتشافها حتى تقترب جدًا من الأرض، وفي المجمل تمر الغالبية العظمى منها بأمان على مسافات أكبر بكثير - عادة ما تكون أبعد بكثير من القمر.

بشكل عام يعد إنجازًا كبيرًا العثور على هذه الكويكبات الصغيرة القريبة في المقام الأول، لأنها تمر بسرعة كبيرة، وعادة ما تكون هناك نافذة قصيرة لبضعة أيام قبل أو بعد الاقتراب القريب عندما يكون هذا الكويكب الصغير قريبًا بدرجة كافية من الأرض ليكون ساطعًا بدرجة كافية ولكن ليس قريبًا جدًا بحيث يتحرك بسرعة كبيرة في السماء بحيث لا يمكن اكتشافه بوساطة التلسكوب .

وأضاف: "تستغل مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها، فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة، ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا".

يُذكر أن هذا الاقتراب للكويكب هو الأقرب في السنوات العشر المقبلة، واستنادًا إلى أحدث حسابات المدار عالية الدقة التي أجراها مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا تم التأكيد أنه لن يصطدم بالأرض في المستقبل القريب.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
11:02 PM

"فلكية جدة": كويكب صغير يمر قرب الأرض.. الخميس

ليس في مسار اصطدام بكوكبنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن الكرة الأرضية ستشهد يوم الخميس 09 سبتمبر 2021 عبور كويكب مكتشف حديثًا يسمى 2021 RQ2 يبلغ قطره 4 أمتار ويتحرك بسرعة 3.8 كيلومتر بالثانية، حيث سيكون في أقرب نقطة على مسافة 187,862 كيلومترًا عند الساعة 03:43 صباحًا بتوقيت السعودية ( 12:43 صباحًا بتوقيت غرينتش) وهو ليس في مسار اصطدام بكوكبنا.

وأوضح أن الكويكب صغير جدًا وفقًا لمعايير الكويكبات القياسية ولن يكون مرئيًا للعين المجردة عند اقترابه حيث سيبلغ لمعانه الظاهري نحو (+18.15)، ولو افترضنا أنه في مسار اصطدام ، فمن المحتمل أن يصبح كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوي للأرض، وهو حدث يتكرر عدة مرات في السنة لصخور فضائية بهذا الحجم.

وأشار إلى أنه حسب بعض التقديرات، هناك مئات الملايين من الكويكبات الصغيرة مثل 2021 RQ2، لكن من الصعب للغاية اكتشافها حتى تقترب جدًا من الأرض، وفي المجمل تمر الغالبية العظمى منها بأمان على مسافات أكبر بكثير - عادة ما تكون أبعد بكثير من القمر.

بشكل عام يعد إنجازًا كبيرًا العثور على هذه الكويكبات الصغيرة القريبة في المقام الأول، لأنها تمر بسرعة كبيرة، وعادة ما تكون هناك نافذة قصيرة لبضعة أيام قبل أو بعد الاقتراب القريب عندما يكون هذا الكويكب الصغير قريبًا بدرجة كافية من الأرض ليكون ساطعًا بدرجة كافية ولكن ليس قريبًا جدًا بحيث يتحرك بسرعة كبيرة في السماء بحيث لا يمكن اكتشافه بوساطة التلسكوب .

وأضاف: "تستغل مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها، فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة، ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا".

يُذكر أن هذا الاقتراب للكويكب هو الأقرب في السنوات العشر المقبلة، واستنادًا إلى أحدث حسابات المدار عالية الدقة التي أجراها مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا تم التأكيد أنه لن يصطدم بالأرض في المستقبل القريب.

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