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موظف يرافق وسيارة خاصة.. "أمانة مكة" تكشف مزايا "مُعان" وخدماتها

فيما دعا "حلواني" مستحقي الحصول على البطاقة للتواصل وتقديم المستندات

كشفت الإدارة العامة لخدمة العملاء بأمانة العاصمة المقدسة، عن مزايا الحصول على بطاقة "مُعان"، والتي أطلقتها الأمانة في وقت سابق لخدمة فئات ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة، والجنود البواسل بالحد الجنوبي.

وأوضح المدير العام لخدمة العملاء بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني، أنَّ الأمانة خصصت موظفاً لمرافقة حامل البطاقة لإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بمعاملته في الأمانة دون الانتظار بصفوف المراجعين، وتأمين سيارة خاصة لخدمته في حال عدم الاستطاعة للحضور إلى مقر الأمانة أو البلدية الفرعية.

وأشار "حلواني" إلى تسهيل إجراءات حامل البطاقة لدى الإدارات والأقسام المعنية بالأمانة وفق الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى تخصيص موقف للسيارة والاستقبال والتفاعل التام من قبل منسوبي الإدارة العامة لخدمة العملاء.

وبيّن أن الإدارة العامة لخدمة العملاء، ممثلةً بإدارة الخدمات الخارجية، أصدرت حتى الآن العشرات من بطاقات "مُعان" منذ انطلاقها، بهدف تسهيل جميع الخدمات لذوي الإعاقة وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة وخدمة الأبطال المرابطين على الحدود والثغور ومتابعة أعمالهم في إدارات الأمانة.

ودعا "حلواني" المستحقين للحصول على البطاقة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني csu@holymakkah.gov.sa وإرفاق المستندات المطلوبة متضمنة، صورة من الهوية الوطنية، والعنوان الوطني، ورقم الجوال، ومستند إثبات الحالة؛ لاستخراج البطاقة والحصول على كل التسهيلات.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موظف يرافق وسيارة خاصة.. "أمانة مكة" تكشف مزايا "مُعان" وخدماتها
سبق

كشفت الإدارة العامة لخدمة العملاء بأمانة العاصمة المقدسة، عن مزايا الحصول على بطاقة "مُعان"، والتي أطلقتها الأمانة في وقت سابق لخدمة فئات ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة، والجنود البواسل بالحد الجنوبي.

وأوضح المدير العام لخدمة العملاء بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني، أنَّ الأمانة خصصت موظفاً لمرافقة حامل البطاقة لإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بمعاملته في الأمانة دون الانتظار بصفوف المراجعين، وتأمين سيارة خاصة لخدمته في حال عدم الاستطاعة للحضور إلى مقر الأمانة أو البلدية الفرعية.

وأشار "حلواني" إلى تسهيل إجراءات حامل البطاقة لدى الإدارات والأقسام المعنية بالأمانة وفق الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى تخصيص موقف للسيارة والاستقبال والتفاعل التام من قبل منسوبي الإدارة العامة لخدمة العملاء.

وبيّن أن الإدارة العامة لخدمة العملاء، ممثلةً بإدارة الخدمات الخارجية، أصدرت حتى الآن العشرات من بطاقات "مُعان" منذ انطلاقها، بهدف تسهيل جميع الخدمات لذوي الإعاقة وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة وخدمة الأبطال المرابطين على الحدود والثغور ومتابعة أعمالهم في إدارات الأمانة.

ودعا "حلواني" المستحقين للحصول على البطاقة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني csu@holymakkah.gov.sa وإرفاق المستندات المطلوبة متضمنة، صورة من الهوية الوطنية، والعنوان الوطني، ورقم الجوال، ومستند إثبات الحالة؛ لاستخراج البطاقة والحصول على كل التسهيلات.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
02:32 PM

موظف يرافق وسيارة خاصة.. "أمانة مكة" تكشف مزايا "مُعان" وخدماتها

فيما دعا "حلواني" مستحقي الحصول على البطاقة للتواصل وتقديم المستندات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كشفت الإدارة العامة لخدمة العملاء بأمانة العاصمة المقدسة، عن مزايا الحصول على بطاقة "مُعان"، والتي أطلقتها الأمانة في وقت سابق لخدمة فئات ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة، والجنود البواسل بالحد الجنوبي.

وأوضح المدير العام لخدمة العملاء بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني، أنَّ الأمانة خصصت موظفاً لمرافقة حامل البطاقة لإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بمعاملته في الأمانة دون الانتظار بصفوف المراجعين، وتأمين سيارة خاصة لخدمته في حال عدم الاستطاعة للحضور إلى مقر الأمانة أو البلدية الفرعية.

وأشار "حلواني" إلى تسهيل إجراءات حامل البطاقة لدى الإدارات والأقسام المعنية بالأمانة وفق الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى تخصيص موقف للسيارة والاستقبال والتفاعل التام من قبل منسوبي الإدارة العامة لخدمة العملاء.

وبيّن أن الإدارة العامة لخدمة العملاء، ممثلةً بإدارة الخدمات الخارجية، أصدرت حتى الآن العشرات من بطاقات "مُعان" منذ انطلاقها، بهدف تسهيل جميع الخدمات لذوي الإعاقة وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة وخدمة الأبطال المرابطين على الحدود والثغور ومتابعة أعمالهم في إدارات الأمانة.

ودعا "حلواني" المستحقين للحصول على البطاقة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني csu@holymakkah.gov.sa وإرفاق المستندات المطلوبة متضمنة، صورة من الهوية الوطنية، والعنوان الوطني، ورقم الجوال، ومستند إثبات الحالة؛ لاستخراج البطاقة والحصول على كل التسهيلات.

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