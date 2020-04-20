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"الصحة" : تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 10484 (إنفوجرافيك)

خلال 3 أيام .. هذه نسبة المسح الميداني في عدد إصابات كورونا

"الربيعة": تجاوزت أكثر من 50 % من العدد المعلن عنه

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الجميع لاحظ خلال الأيام الثلاثة الماضية زيادة في إعداد المصابين بفيروس كورونا، وذلك بسبب المسح النشط الذي يستهدف المناطق التي فيها زيادة في عدد الحالات حتى يتم تقصي الحالات واكتشافها للسيطرة عليها .

وأضاف الوزير الربيعة أن نسبة أعداد المصابين في الأيام الماضية تجاوزت أكثر من 50 % من عدد الإصابات المعلن عنها، حيث بلغ عدد المصابين يوم الجمعة الماضية 762 حالة، كان نصيب المسح الميداني من تلك الإصابات 50% بما يعادل 331 حالة من المسح الميداني.

وأشار إلى عدد المصابين يوم السبت الماضي بلغ 1132 حالة، كان نصيب المسح الميداني منها 65% بما يقارب 734 حالة، فيما جاء نصيب المسح الميداني في أعداد المصابين يوم أمس الأحد 85% من إجمالي عدد المصابين المعلن عنهم وعددهم 1088 بما يقارب 850 حالة.

ويعد المسح النشط إجراءً احترازياً استباقياً، ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية للوصول إلى الأشخاص في منازلهم، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، الأمر الذي يُسهم في عزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال الفيروس للآخرين، وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة، وتحديات صحية كبيرة قد يتعرضون لها تستدعي تنويمهم في المنشآت الصحية وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال 3 أيام .. هذه نسبة المسح الميداني في عدد إصابات كورونا
سبق

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الجميع لاحظ خلال الأيام الثلاثة الماضية زيادة في إعداد المصابين بفيروس كورونا، وذلك بسبب المسح النشط الذي يستهدف المناطق التي فيها زيادة في عدد الحالات حتى يتم تقصي الحالات واكتشافها للسيطرة عليها .

وأضاف الوزير الربيعة أن نسبة أعداد المصابين في الأيام الماضية تجاوزت أكثر من 50 % من عدد الإصابات المعلن عنها، حيث بلغ عدد المصابين يوم الجمعة الماضية 762 حالة، كان نصيب المسح الميداني من تلك الإصابات 50% بما يعادل 331 حالة من المسح الميداني.

وأشار إلى عدد المصابين يوم السبت الماضي بلغ 1132 حالة، كان نصيب المسح الميداني منها 65% بما يقارب 734 حالة، فيما جاء نصيب المسح الميداني في أعداد المصابين يوم أمس الأحد 85% من إجمالي عدد المصابين المعلن عنهم وعددهم 1088 بما يقارب 850 حالة.

ويعد المسح النشط إجراءً احترازياً استباقياً، ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية للوصول إلى الأشخاص في منازلهم، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، الأمر الذي يُسهم في عزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال الفيروس للآخرين، وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة، وتحديات صحية كبيرة قد يتعرضون لها تستدعي تنويمهم في المنشآت الصحية وتقديم الرعاية الطبية لهم.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
03:38 PM

خلال 3 أيام .. هذه نسبة المسح الميداني في عدد إصابات كورونا

"الربيعة": تجاوزت أكثر من 50 % من العدد المعلن عنه

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
4
11,168

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الجميع لاحظ خلال الأيام الثلاثة الماضية زيادة في إعداد المصابين بفيروس كورونا، وذلك بسبب المسح النشط الذي يستهدف المناطق التي فيها زيادة في عدد الحالات حتى يتم تقصي الحالات واكتشافها للسيطرة عليها .

وأضاف الوزير الربيعة أن نسبة أعداد المصابين في الأيام الماضية تجاوزت أكثر من 50 % من عدد الإصابات المعلن عنها، حيث بلغ عدد المصابين يوم الجمعة الماضية 762 حالة، كان نصيب المسح الميداني من تلك الإصابات 50% بما يعادل 331 حالة من المسح الميداني.

وأشار إلى عدد المصابين يوم السبت الماضي بلغ 1132 حالة، كان نصيب المسح الميداني منها 65% بما يقارب 734 حالة، فيما جاء نصيب المسح الميداني في أعداد المصابين يوم أمس الأحد 85% من إجمالي عدد المصابين المعلن عنهم وعددهم 1088 بما يقارب 850 حالة.

ويعد المسح النشط إجراءً احترازياً استباقياً، ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية للوصول إلى الأشخاص في منازلهم، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، الأمر الذي يُسهم في عزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال الفيروس للآخرين، وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة، وتحديات صحية كبيرة قد يتعرضون لها تستدعي تنويمهم في المنشآت الصحية وتقديم الرعاية الطبية لهم.

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