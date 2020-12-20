ارتفاع الأبحاث المنشورة لأساتذة جامعة جازان في "سكوبس" العالمية

من 333 بحثاً عام 2016 إلى 643 في 2020

تصاعد حجم الأبحاث المنشورة لباحثي وأساتذة جامعة جازان خلال السنوات الخمس الماضية في قاعدة البيانات العالمية "سكوبس" ومجلة ISI العلمية؛ حيث ارتفع من 333 بحثًا في عام 2016 إلى 643 بحثًا في عام 2020، فيما ارتفع عدد الاستشهادات العلمية المنشورة من 1461 استشهادًا في عام 2016 إلى 8754 استشهادًا في عام 2020م.

وقال رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني: إن "لغة الأرقام تؤكد تميز باحثي الجامعة ومساهمتهم في حركة النشر العلمي والبحثي وطنيًّا وعالميًّا".

وأضاف: "الجامعة تقود وتؤدي دورًا مهمًّا في تنمية الإنسان والمكان عبر البحث والتطوير، كما أولت برامج البحث العلمي اهتماماً كبيراً عبر توفير البيئة العلمية وتخصيص الدعم المالي لها، انطلاقًا من الدعم السخي الذي تحظى به من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وبمتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ".

وأشار إلى أن البحث العلمي شـرط لبلـوغ المسـتقبل الواعــد، ومقيــاس لتقـدم الـدول ونموهـا، وأسـاس لبنيـة الاقتصاد وتطـوره ومنافسـته عالميًّا، بمــا يعــزز مــن دورهــا التنمــوي والريــادي، ويرفــع من معاييــر الجــودة في كافة المجالات تحقيقًــا لمســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030.

وتابع: "جامعة جازان شـكلت فريـق عمـل مـن نخبـة مـن أسـاتذة وقيادات الجامعـة لإعداد الخطة الاستراتيجية لبرنامــج وزارة التعليم للتمويــل المؤسســي يتولــى إعــداد الدراســات واللقــاءات والنقاشــات، وعقــد الــورش للوصـول إلـى أولويـات بحثيـة متفـق عليهـا".

فيما أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن عدد الأبحاث المنشورة والاستشهادات العلمية لأبحاث جامعة جازان في قاعدة بيانات "سكوبوس"، ومجلة "isi" منذ عام 2016 و2020 جاءت وفق التالي؛ ففي عام 2020 تم نشر 643 بحثاً و8745 استشهاداً، وفي عام 2019 نشر 452 بحثاً و5869 استشهاداً، وفي عام 2018 نشر 387 بحثاً و3091 استشهاداً، وفي عام 2017 نشر 320 بحثاً و2144 استشهاداً، فيما تم نشر 333 بحثاً و1461 استشهاداً في عام 2016 م.