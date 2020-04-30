جونسون: بريطانيا تفادت "السيناريو الأسوأ" لتفشّي الوباء

أعلن تسجيل 614 وفاة ناجمة عن الفيروس بالمملكة المتحدة

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن بلاده استطاعت تفادي "السيناريو الأسوأ" لتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، والذي أودى بحياة الآلاف.

ووفق "سلوتنك عربي" قال جونسون في مؤتمر صحفي: إن عدد المرضى الذين يحتاجون لعناية مركزة بسبب مرض "كوفيد 19"؛ آخذ في التراجع، مشيرًا إلى وصول إجمالي عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس إلى 26711 وفاة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تسجيل 614 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة.