النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جونسون: بريطانيا تفادت "السيناريو الأسوأ" لتفشّي الوباء

أعلن تسجيل 614 وفاة ناجمة عن الفيروس بالمملكة المتحدة

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن بلاده استطاعت تفادي "السيناريو الأسوأ" لتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، والذي أودى بحياة الآلاف.

ووفق "سلوتنك عربي" قال جونسون في مؤتمر صحفي: إن عدد المرضى الذين يحتاجون لعناية مركزة بسبب مرض "كوفيد 19"؛ آخذ في التراجع، مشيرًا إلى وصول إجمالي عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس إلى 26711 وفاة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تسجيل 614 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
جونسون: بريطانيا تفادت "السيناريو الأسوأ" لتفشّي الوباء
سبق

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن بلاده استطاعت تفادي "السيناريو الأسوأ" لتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، والذي أودى بحياة الآلاف.

ووفق "سلوتنك عربي" قال جونسون في مؤتمر صحفي: إن عدد المرضى الذين يحتاجون لعناية مركزة بسبب مرض "كوفيد 19"؛ آخذ في التراجع، مشيرًا إلى وصول إجمالي عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس إلى 26711 وفاة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تسجيل 614 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
07:52 PM

جونسون: بريطانيا تفادت "السيناريو الأسوأ" لتفشّي الوباء

أعلن تسجيل 614 وفاة ناجمة عن الفيروس بالمملكة المتحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,450

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن بلاده استطاعت تفادي "السيناريو الأسوأ" لتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، والذي أودى بحياة الآلاف.

ووفق "سلوتنك عربي" قال جونسون في مؤتمر صحفي: إن عدد المرضى الذين يحتاجون لعناية مركزة بسبب مرض "كوفيد 19"؛ آخذ في التراجع، مشيرًا إلى وصول إجمالي عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس إلى 26711 وفاة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تسجيل 614 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,732
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,433
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,809
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,810

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة