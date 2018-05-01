البيت الأبيض: إيران لديها برنامج نووي قوي وسرّي لاستخدامه ضدّ جيرانها

قال إنه يدرك جيداً المعلومات التي أصدرتها "إسرائيل"

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تدرك جيداً المعلومات التي أصدرتها إسرائيل حول برنامج إيران النووي السري، وتقوم بدراستها بعناية، مشيرة إلى أن ذلك التفاصيل تتوافق تماماً مع المعلومات المتوافرة لدى واشنطن منذ فترة طويلة.

وأضاف بيان البيت الأبيض، أن إيران لديها برنامج سلاح نووي قوي وسري، حاولت أن تخفيه عن العالم وعن شعبها، مشيراً إلى أن النظام الإيراني سيستخدم هذه الأسلحة المدمرة ضدّ جيرانه وآخرين، لذلك يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية.

وكانت تل أبيب قد كشفت أنها حصلت على آلاف المستندات والوثائق التي تجرّم برنامج إيران لتصنيع أسلحة نووية.