كوريا الجنوبية تسجل 418 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة
سجلت كوريا الجنوبية 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أمس؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 92,055 إصابة.
وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أن البلاد سجلت أيضًا 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1,632.
كوريا الجنوبية تسجل 418 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-06
سجلت كوريا الجنوبية 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أمس؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 92,055 إصابة.
وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أن البلاد سجلت أيضًا 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1,632.
06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
10:44 AM
كوريا الجنوبية تسجل 418 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة
سجلت كوريا الجنوبية 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أمس؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 92,055 إصابة.
وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أن البلاد سجلت أيضًا 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1,632.