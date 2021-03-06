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كوريا الجنوبية تسجل 418 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أمس؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 92,055 إصابة.

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أن البلاد سجلت أيضًا 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1,632.

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كوريا الجنوبية تسجل 418 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أمس؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 92,055 إصابة.

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أن البلاد سجلت أيضًا 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1,632.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
10:44 AM

كوريا الجنوبية تسجل 418 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت كوريا الجنوبية 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أمس؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 92,055 إصابة.

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أن البلاد سجلت أيضًا 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1,632.

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