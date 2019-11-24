"بيبتيدي".. لقاح المناعة الخلوية المضاد لـ"كوفيد-19" يجتاز المرحلة الأولى

فعال ضد جميع متغيرات الفيروس.. دون آثار جانبية لدى جميع المشتركين

أنهى العلماء الألمان -بنجاح- المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية على البشر للقاح "بيبتيدي"، الذي يهدف إلى خلق مناعة طويلة الأمد للخلايا التائية ضد "كوفيد-19".

أجريت الاختبارات في مستشفى جامعة توبنغن، وفق مجلة Nature، وأظهرت نتائجها أن جميع المشاركين في الاختبارات (36 متطوعًا) تلقوا جرعة واحدة من لقاح CoVac-1 الجديد، وظهرت لديهم استجابة مناعية للخلايا التائية، أقوى من تلك التي تنشأ نتيجة الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد، استمرت ثلاثة أشهر، وهي الفترة التي مضت على تطعيمهم.

ومناعة الخلايا التائية -وفق "روسيا اليوم"- هي الخط الدفاعي الأول للجسم ضد مسببات الأمراض. وهذه الخلايا تهاجم الخلايا المصابة وترسل المعلومات إلى الخلايا البائية، التي تنتج الأجسام المضادة.

وتعتبر الاستجابة المناعية الجيدة للخلايا التائية مهمة بصورة خاصة للأشخاص الذين يعانون من نقص الخلايا البائية، مثل مرضى السرطان أو المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة.

وأظهرت نتائج المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية للقاح CoVac-1 فعاليته وعدم وجود آثار جانبية لدى جميع المشتركين الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و80 عامًا، كما اتضح أن اللقاح فعال ضد جميع متغيرات الفيروس التاجي المستجد.

ويقيّم الباحثون هذه النتائج بالإيجابية تمامًا، ويأملون تأكيدها في مرحلة الاختبارات السريرية الثانية التي ستبدأ قريبًا.