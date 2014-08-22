مدارس "رواد الخليج" العالمية تدشّن فرعاً جديداً في حطين الرياض ضمن استعدادها للعام الدراسي

وجّهت فريق عملها من هيئات تدريس وكوادر إدارية لاستقبالهم وخدمة أولياء الأمور

أتمّت مدارس رواد الخليج العالمية وروضاتها في كلٍّ من الرياض وجدة والدمام والظهران استعداداتها لبدء العام الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢، وافتتاح فرعها الجديد بمدينة الرياض فرع حي حطين، ووجهت فريق عملها من هيئات تدريس وكوادر إدارية لاستقبالهم وخدمة أولياء الأمور.

وصرّح الدكتور خالد السحيم، نائب أول رئيس شركة الخليج للتدريب والتعليم لقطاع التعليم أن مدارس رواد الخليج العالمية رفعت منذ تأسيسها شعار (تعليم من أجل الحياة)، مع الالتزام بتقديم مستوى تعليم رفيع المستوى بمعايير عالمية وبرؤية محلية، تتمثّل في تدريس المنهج السعودي في القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية، إلى جانب المنهج الأمريكي في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

وأوضح أن مدارس رواد الخليج العالمية تسعد بثقة أولياء الأمور، لذلك سعت لتوفير بيئة تعليمية إيجابية ممثلةً في جودة التعليم والمناهج عدا عن المباني المدرسية المتميزة، ووسائل تعليمية متطورة، وكادر تربوي وتعليمي مؤهّل تأهيلاً عالمياً وفق أحدث الأساليب العلمية المطبّقة في أرقى المدارس العالمية، وهو ما يساعد المدارس على تقديم عملية تعليمية رفيعة المستوى، وتوفير نمط فريد من التعليم يركّز على تنمية شخصية الطلاب، ويوفّر لهم فرصاً حقيقيةً لتعليم ينطلق بهم نحو مستقبل أفضل، ويعمل على تنمية مهارات ومواهب الطلاب وتوظيفها توظيفاً جيداً، وصقل شخصياتهم عبر المراحل العمرية المختلفة وغرس منظومة القيم والأخلاق الحميدة التي يؤمن بها المجتمع السعودي.

وأشار "السحيم" إلى حرص المدارس على تخريج طلاب إيجابيين فاعلين في مجتمعاتهم، مع الحرص على غرس المهارات القيادية ومبادئ العمل الجماعي والمسؤولية الاجتماعية؛ لهذا حصلت المدارس على العديد من الاعتمادات والتحالفات والشراكات مثل: لنجوافون البريطانية، وبوابة سكاي ورد، وبرنامج Leader In Me من مؤسسة فرانكلين كوفي؛ بهدف الحصول على أقصى درجة من الكفاءة والفاعلية، بما يضمن إمكانية مواصلة الطلاب تعليمهم خارج البلاد بيسر وسهولة. وأن المدارس حقّقت سمعةً تعليميةً وتربوية ممتازةً؛ بسبب تفوّقها الأكاديمي، وتميّز برامجها الدراسية العالية المستوى.

الجدير بالذكر أن سلسلة مدارس رواد الخليج العالمية مُرخصة من قِبل وزارة التعليم فـي المملكة وتملكها شركة الخليج للتدريب والتعليم التي تمتلك حصيلة خبرات تعليمية وتدريبية عريقة لأكثر من 25 عامًا بالمملكة والشرق الأوسط. وشهدت المدارس مؤخراً توسّعاً كبيراً في إطار خطتها المستقبلية بافتتاح فرع حي حطين بمدينة الرياض وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وطرق التعليم الحديثة من فصول بأفضل التقنيات، والأدوات والوسائل التعليمية التي تواكب المستجدات العصرية من تعليم الإلكتروني، وسبورات ذكية تفاعلية، ووسائط اجتماعية تزيد من دافعية الطلاب للتعلم بأسلوب تفاعلي ومنفتح حول العالم من حولنا.