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مبادرة مواطن تلقى تفاعلاً من "بلدي الرياض" لإعادة تدوير بقايا الخبز

وضع حاويات صغيرة بلون مميز وفي أماكن مناسبة

انطلاقاً من تفعيل دور المواطن في تطوير الخدمات البلدية، استقبل المجلس البلدي لمدينة الرياض مقترح المواطن عبدالمجيد المهنا، حول إعادة تدوير مادة الخبز بطريقة حضارية ومبتكرة.

وتتلخص الفكرة في وضع حاويات صغيرة للخبز بلون مميز، وفي أماكن مناسبة، بما لا يخل بالمشهد الحضري، بحيث يتم وضع بقايا الخبز فيها، وإيجاد تطبيق خاص بمواقع تلك الحاويات، ليتابعها المهتمون، ويقومون بإفراغ محتوياتها بصورة يومية.

وأوضح المواطن المهنا أنه عمل على تطبيق الفكرة لمدة عام ونصف، من خلال تنفيذ عملية تدوير وتفريغ حاويات الخبز بشكل يومي عبر تطبيق إلكتروني خاص بذلك، ومتاح لأصحاب الماشية والأغنام لمعرفة مواقع الحاويات، والاستفادة من المخبوزات وصونها من الرمي في القمامة.

وأشار المهنا إلى أن فكرته توقفت نتيجة لمنع الأمانة له من استكمال تنفيذ المبادرة لعدم وجود ترخيص نظامي.

وإثر اطلاع المجلس على المبادرة واستحسان الفكرة ودراسة إمكانية تطبيقها؛ أوصى المجلس بأن تتيح الأمانة المجال للاستثمار في حاويات الخبز لمدة معينة، إلى حين استكمال مشروع إعادة التدوير الموسع، إضافة إلى تهيئة البدائل للمواطنين بوضع بقايا الخبز في المكان المناسب، بدلاً من رميها في حاوية النفايات العامة، أو إلقائها على قارعة الطريق بمنظر يشوه المنظر الحضاري للمدينة.

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مبادرة مواطن تلقى تفاعلاً من "بلدي الرياض" لإعادة تدوير بقايا الخبز
سبق

انطلاقاً من تفعيل دور المواطن في تطوير الخدمات البلدية، استقبل المجلس البلدي لمدينة الرياض مقترح المواطن عبدالمجيد المهنا، حول إعادة تدوير مادة الخبز بطريقة حضارية ومبتكرة.

وتتلخص الفكرة في وضع حاويات صغيرة للخبز بلون مميز، وفي أماكن مناسبة، بما لا يخل بالمشهد الحضري، بحيث يتم وضع بقايا الخبز فيها، وإيجاد تطبيق خاص بمواقع تلك الحاويات، ليتابعها المهتمون، ويقومون بإفراغ محتوياتها بصورة يومية.

وأوضح المواطن المهنا أنه عمل على تطبيق الفكرة لمدة عام ونصف، من خلال تنفيذ عملية تدوير وتفريغ حاويات الخبز بشكل يومي عبر تطبيق إلكتروني خاص بذلك، ومتاح لأصحاب الماشية والأغنام لمعرفة مواقع الحاويات، والاستفادة من المخبوزات وصونها من الرمي في القمامة.

وأشار المهنا إلى أن فكرته توقفت نتيجة لمنع الأمانة له من استكمال تنفيذ المبادرة لعدم وجود ترخيص نظامي.

وإثر اطلاع المجلس على المبادرة واستحسان الفكرة ودراسة إمكانية تطبيقها؛ أوصى المجلس بأن تتيح الأمانة المجال للاستثمار في حاويات الخبز لمدة معينة، إلى حين استكمال مشروع إعادة التدوير الموسع، إضافة إلى تهيئة البدائل للمواطنين بوضع بقايا الخبز في المكان المناسب، بدلاً من رميها في حاوية النفايات العامة، أو إلقائها على قارعة الطريق بمنظر يشوه المنظر الحضاري للمدينة.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
09:20 PM

مبادرة مواطن تلقى تفاعلاً من "بلدي الرياض" لإعادة تدوير بقايا الخبز

وضع حاويات صغيرة بلون مميز وفي أماكن مناسبة

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قاسم الخبراني - الرياض
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انطلاقاً من تفعيل دور المواطن في تطوير الخدمات البلدية، استقبل المجلس البلدي لمدينة الرياض مقترح المواطن عبدالمجيد المهنا، حول إعادة تدوير مادة الخبز بطريقة حضارية ومبتكرة.

وتتلخص الفكرة في وضع حاويات صغيرة للخبز بلون مميز، وفي أماكن مناسبة، بما لا يخل بالمشهد الحضري، بحيث يتم وضع بقايا الخبز فيها، وإيجاد تطبيق خاص بمواقع تلك الحاويات، ليتابعها المهتمون، ويقومون بإفراغ محتوياتها بصورة يومية.

وأوضح المواطن المهنا أنه عمل على تطبيق الفكرة لمدة عام ونصف، من خلال تنفيذ عملية تدوير وتفريغ حاويات الخبز بشكل يومي عبر تطبيق إلكتروني خاص بذلك، ومتاح لأصحاب الماشية والأغنام لمعرفة مواقع الحاويات، والاستفادة من المخبوزات وصونها من الرمي في القمامة.

وأشار المهنا إلى أن فكرته توقفت نتيجة لمنع الأمانة له من استكمال تنفيذ المبادرة لعدم وجود ترخيص نظامي.

وإثر اطلاع المجلس على المبادرة واستحسان الفكرة ودراسة إمكانية تطبيقها؛ أوصى المجلس بأن تتيح الأمانة المجال للاستثمار في حاويات الخبز لمدة معينة، إلى حين استكمال مشروع إعادة التدوير الموسع، إضافة إلى تهيئة البدائل للمواطنين بوضع بقايا الخبز في المكان المناسب، بدلاً من رميها في حاوية النفايات العامة، أو إلقائها على قارعة الطريق بمنظر يشوه المنظر الحضاري للمدينة.

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