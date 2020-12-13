النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 139 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 202 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المطرفي" يحصل على براءة اختراع بعد تصميمه مخططات تفاعلية

لجميع أحياء مناطق المملكة على قوقل إيرث وقوقل ماب

حصل المواطن رضا بن وادي المطرفي، من سكان محافظة رفحاء، على براءة اختراع لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

ونجح "المطرفي" في تصميم مخططات تفاعلية لجميع أحياء مناطق المملكة على قوقل إيرث وقوقل ماب، بواسطة برنامج حاسوبي.

وقال "المطرفي" لـ"سبق": إنه يسعى حاليًّا لدعم برنامجه وربطه بوزارة العدل لتسهيل بيع العقار من خلال منصة "أبشر"، بنفس آلية بيع السيارات.

وأوضح أن البرنامج يتميز بعرضه العقارات والأراضي عبر قوقل إيرث وربطها بقوقل ماب، بحيث تظهر تفاصيلها ومميزاتها بشكل واضح؛ مما يسهل عملية الوصول إليها، كما يدعم البرنامج التحكم في ألوان القطع والعقارات المعروضة للبيع والإيجار.

وأكد "المطرفي" أن البرنامج يواكب رؤية المملكة 2030، بحيث يسهل على الناس عمليات البيع والشراء والمعاينة إلكترونيّا دون التوجه للمكاتب العقارية، من خلال الهاتف المحمول، ومستقبلاً سوف تستفيد منه جميع الجهات الحكومية والأهلية والمحلات التجارية.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية محافظة رفحاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المطرفي" يحصل على براءة اختراع بعد تصميمه مخططات تفاعلية
سبق

حصل المواطن رضا بن وادي المطرفي، من سكان محافظة رفحاء، على براءة اختراع لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

ونجح "المطرفي" في تصميم مخططات تفاعلية لجميع أحياء مناطق المملكة على قوقل إيرث وقوقل ماب، بواسطة برنامج حاسوبي.

وقال "المطرفي" لـ"سبق": إنه يسعى حاليًّا لدعم برنامجه وربطه بوزارة العدل لتسهيل بيع العقار من خلال منصة "أبشر"، بنفس آلية بيع السيارات.

وأوضح أن البرنامج يتميز بعرضه العقارات والأراضي عبر قوقل إيرث وربطها بقوقل ماب، بحيث تظهر تفاصيلها ومميزاتها بشكل واضح؛ مما يسهل عملية الوصول إليها، كما يدعم البرنامج التحكم في ألوان القطع والعقارات المعروضة للبيع والإيجار.

وأكد "المطرفي" أن البرنامج يواكب رؤية المملكة 2030، بحيث يسهل على الناس عمليات البيع والشراء والمعاينة إلكترونيّا دون التوجه للمكاتب العقارية، من خلال الهاتف المحمول، ومستقبلاً سوف تستفيد منه جميع الجهات الحكومية والأهلية والمحلات التجارية.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
05:14 PM

"المطرفي" يحصل على براءة اختراع بعد تصميمه مخططات تفاعلية

لجميع أحياء مناطق المملكة على قوقل إيرث وقوقل ماب

A A A
عويد التومي - رفحاء
1
1,152

حصل المواطن رضا بن وادي المطرفي، من سكان محافظة رفحاء، على براءة اختراع لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

ونجح "المطرفي" في تصميم مخططات تفاعلية لجميع أحياء مناطق المملكة على قوقل إيرث وقوقل ماب، بواسطة برنامج حاسوبي.

وقال "المطرفي" لـ"سبق": إنه يسعى حاليًّا لدعم برنامجه وربطه بوزارة العدل لتسهيل بيع العقار من خلال منصة "أبشر"، بنفس آلية بيع السيارات.

وأوضح أن البرنامج يتميز بعرضه العقارات والأراضي عبر قوقل إيرث وربطها بقوقل ماب، بحيث تظهر تفاصيلها ومميزاتها بشكل واضح؛ مما يسهل عملية الوصول إليها، كما يدعم البرنامج التحكم في ألوان القطع والعقارات المعروضة للبيع والإيجار.

وأكد "المطرفي" أن البرنامج يواكب رؤية المملكة 2030، بحيث يسهل على الناس عمليات البيع والشراء والمعاينة إلكترونيّا دون التوجه للمكاتب العقارية، من خلال الهاتف المحمول، ومستقبلاً سوف تستفيد منه جميع الجهات الحكومية والأهلية والمحلات التجارية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,556
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,533
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,485
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,009

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة