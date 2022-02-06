نتيجة لإستمرارية شركة إتحاد عذيب (جو) في تنفيذ إستراتيجية التحول للشركة .. نمو الإيرادات بنسبة 27 % و إنخفاض صافي الخسائر بنسبة 24%

أعلنت شركة إتحاد عذيب عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2021 والتي أظهرت أداءًإيجابياً و إستمراراَ لتحسن الأداءالمالي.

حققت الشركة إيرادات بقيمة 103مليون ريال والتيتمثلنمواَ بنسبة 53 % مقارنة بنفس الفترة العام الماضي و بنسبة 27 % مقارنة بالربع السابق ، وقد سجلت الشركة إجمالي ربح قيمته 48مليون ريال والذي يمثلارتفاعاً بنسبة 33 % مقارنة بالربع السابق ، بالإضافة إلى إنخفاض صافي الخسائر بنسبة 24 % مقارنة بالربع السابق .

وتعليقاً على النتائج قال رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات (جو) الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى ان النتائج تعكس تحسن أداء الشركة المالي والتشغيلي. كما تلتزم الشركة بالمواصلة في تحسين أدائها و إضافة قنوات جديدة لزيادة المبيعات والتوسع في قطاع الأعمال و الأفراد ، مع الاستمرار في ترشيد التكاليف للوصول للربحية .

وفي هذا السياق صرّح الرئيس التنفيذي الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور أن النتائج المعلنة تأتي متوافقة مع تطبيق إستراتيجية التحول التي تبنتها الشركةلتحسين الأداء المالي والتشغيلي ، حيث واصلت الشركة في الإستثمار في تطوير بنيتها التحتية لتحسين خدمة وتجربة العملاء ، بالإضافة إلى إطلاق منتجات و خدمات جديدة لقطاعي الأعمال و الأفراد مثل خدمات الحوسبة السحابية و تطوير خدمة الألياف الضوئية ، كما تواصل الشركة في الدخول في شراكات عالمية لتطوير بنيتها التحتية و خدماتها بما يتوافق مع رؤية المملكة للتحول الرقمي .

الجدير بالذكر أن النتائج المالية للشركة للربع الحاليجاءت بدونأي تحفظ من قبل المراجع الخارجي . بالإضافة إلى موافقة هيئة سوق المال و الجمعية العمومية على خفض رأس مال الشركة . وكذلك قامت الشركة بتقديم ملف رفع رأس المال إلى هيئة سوق المال والذي سينعكس إيجابا على وضع الشركة المستقبلي.