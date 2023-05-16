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"كورونا في الرياض": محافظات عفيف ورماح والغاط ما زالت صامدة أمام الفيروس

3  محافظات سجلت إصابة واحدة فقط.. والعاصمة سجلت ٥٥٢٦ حالة تعافٍ

ما زالت ٣ محافظات في منطقة الرياض منذ بداية أزمة كورونا حتى أمس صامدة ضد المرض؛ إذ لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا، وهي محافظات (رماح وعفيف والغاط). فيما انفردت محافظتا الدرعية والخرج بتسجيل عدد من حالات التعافي؛ إذ سجلت الدرعية ٢٧ حالة تعافٍ، فيما سجلت الخرج ١٩ حالة تعافٍ.

وانفردت محافظات (شقراء وحريملاء ومرات) بتسجيل حالة إصابة واحدة فقط منذ بداية الأزمة، فيما تجاوزت الإصابات في ٣ محافظات الـ ١٠٠ إصابة، هي محافظات (الدرعية والخرج والمجمعة).

وتفصيلاً، سجّلت محافظات منطقة الرياض ومدنها عددًا من الإصابات بفيروس كورونا، كانت على النحو الآتي: الدرعية ٢٥٤، الخرج ١١٣، المجمعة ١٠٨، الزلفي ٩٣، المزاحمية ٢٤، وادي الدواسر ٢٠، ساجر ١٨ (تتبع محافظة الدوادمي)، ثادق ١٢، ضرماء ١١، حوطة بني تميم ١٠، الدلم ٩، الرين ٨، ليلى ٦، حوطة سدير ٤ (تتبع محافظة المجمعة)، القويعية ٤، الدوادمي ٣، السليل ٢، الرويضة ١ (تتبع محافظة القويعية)، حريملاء ١، شقراء ١، مرات ١، وثيلان ١ (تتبع محافظة الدوادمي).

يُذكر أن مدينة الرياض سجلت ٨٨٤٩ إصابة بالمرض، كما سجلت ٥٥٢٦ حالة تعافٍ، وذلك منذ بداية الأزمة حتى تاريخ الجمعة ٢٢ رمضان ١٤٤١ هـ.

الرياض وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كورونا في الرياض": محافظات عفيف ورماح والغاط ما زالت صامدة أمام الفيروس
سبق

ما زالت ٣ محافظات في منطقة الرياض منذ بداية أزمة كورونا حتى أمس صامدة ضد المرض؛ إذ لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا، وهي محافظات (رماح وعفيف والغاط). فيما انفردت محافظتا الدرعية والخرج بتسجيل عدد من حالات التعافي؛ إذ سجلت الدرعية ٢٧ حالة تعافٍ، فيما سجلت الخرج ١٩ حالة تعافٍ.

وانفردت محافظات (شقراء وحريملاء ومرات) بتسجيل حالة إصابة واحدة فقط منذ بداية الأزمة، فيما تجاوزت الإصابات في ٣ محافظات الـ ١٠٠ إصابة، هي محافظات (الدرعية والخرج والمجمعة).

وتفصيلاً، سجّلت محافظات منطقة الرياض ومدنها عددًا من الإصابات بفيروس كورونا، كانت على النحو الآتي: الدرعية ٢٥٤، الخرج ١١٣، المجمعة ١٠٨، الزلفي ٩٣، المزاحمية ٢٤، وادي الدواسر ٢٠، ساجر ١٨ (تتبع محافظة الدوادمي)، ثادق ١٢، ضرماء ١١، حوطة بني تميم ١٠، الدلم ٩، الرين ٨، ليلى ٦، حوطة سدير ٤ (تتبع محافظة المجمعة)، القويعية ٤، الدوادمي ٣، السليل ٢، الرويضة ١ (تتبع محافظة القويعية)، حريملاء ١، شقراء ١، مرات ١، وثيلان ١ (تتبع محافظة الدوادمي).

يُذكر أن مدينة الرياض سجلت ٨٨٤٩ إصابة بالمرض، كما سجلت ٥٥٢٦ حالة تعافٍ، وذلك منذ بداية الأزمة حتى تاريخ الجمعة ٢٢ رمضان ١٤٤١ هـ.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
12:59 AM

"كورونا في الرياض": محافظات عفيف ورماح والغاط ما زالت صامدة أمام الفيروس

3  محافظات سجلت إصابة واحدة فقط.. والعاصمة سجلت ٥٥٢٦ حالة تعافٍ

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فلاح الجوفان - شقراء
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ما زالت ٣ محافظات في منطقة الرياض منذ بداية أزمة كورونا حتى أمس صامدة ضد المرض؛ إذ لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا، وهي محافظات (رماح وعفيف والغاط). فيما انفردت محافظتا الدرعية والخرج بتسجيل عدد من حالات التعافي؛ إذ سجلت الدرعية ٢٧ حالة تعافٍ، فيما سجلت الخرج ١٩ حالة تعافٍ.

وانفردت محافظات (شقراء وحريملاء ومرات) بتسجيل حالة إصابة واحدة فقط منذ بداية الأزمة، فيما تجاوزت الإصابات في ٣ محافظات الـ ١٠٠ إصابة، هي محافظات (الدرعية والخرج والمجمعة).

وتفصيلاً، سجّلت محافظات منطقة الرياض ومدنها عددًا من الإصابات بفيروس كورونا، كانت على النحو الآتي: الدرعية ٢٥٤، الخرج ١١٣، المجمعة ١٠٨، الزلفي ٩٣، المزاحمية ٢٤، وادي الدواسر ٢٠، ساجر ١٨ (تتبع محافظة الدوادمي)، ثادق ١٢، ضرماء ١١، حوطة بني تميم ١٠، الدلم ٩، الرين ٨، ليلى ٦، حوطة سدير ٤ (تتبع محافظة المجمعة)، القويعية ٤، الدوادمي ٣، السليل ٢، الرويضة ١ (تتبع محافظة القويعية)، حريملاء ١، شقراء ١، مرات ١، وثيلان ١ (تتبع محافظة الدوادمي).

يُذكر أن مدينة الرياض سجلت ٨٨٤٩ إصابة بالمرض، كما سجلت ٥٥٢٦ حالة تعافٍ، وذلك منذ بداية الأزمة حتى تاريخ الجمعة ٢٢ رمضان ١٤٤١ هـ.

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