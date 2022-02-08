الاحتلال يعدم 3 فلسطينيين داخل سيارتهم في الضفة الغربية

القتلة تخفوا في مركبة مدنية وأمطروا الضحايا بالرصاص

قتل ثلاثة فلسطينيين اليوم "الثلاثاء"، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة؛ بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وبينت مصادر أمنية فلسطينية أن جنودًا إسرائيليين كانوا في مركبة مدنية، اعترضوا سيارة فلسطينية وأطلقوا النار على من بداخلها بشكل مباشر؛ ما أدى إلى مقتل الشبان الثلاثة؛ وفقًاً لـ"فرانس 24".

وأظهر مقطع فيديو السيارة التي اخترقتها عشرات الطلقات النارية في وضح النهار في حي المخفية في المدنية.