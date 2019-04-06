النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"‏مؤتمر القطاع المالي".. أجندة ثرية لحوار مالي عالمي

ينطلق من أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط

تستكمل المملكة العربية السعودية استعداداتها لتنظيم مؤتمر القطاع المالي، الذي سيعقد خلال الفترة من 24 – 25 أبريل 2019 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمدينة الرياض.

وتسعى الجهات المنظمة لهذا الحدث والمتمثلة بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية إلى إبراز صورة المملكة كأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، من خلال دعوة جميع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي لحوار مثمر متعدد الأبعاد تحت سقف واحد.

وتؤسس النسخة الأولى للمؤتمر هذا العام لانطلاقة بالغة الأهمية، إذ ينعقد بعد مرور 11 شهرًاَ من إطلاق "برنامج تطوير القطاع المالي"، أحد البرامج التنفيذية لــ"رؤية المملكة 2030"، والذي يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تعزيز مكانة مؤسسات القطاع المالي، والسوق المالية بصفتها سوقاً مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى مختلف شرائح المجتمع.

ويحفل المؤتمر بأجندة ثرية ومتخصصة تجمع قيادييّ عالم المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك مؤسسات مالية دولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.

ويناقش المؤتمر عبر جلساته الممتدة على مدار يومين، خطط تحول المملكة إلى منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة، إضافة إلى دعم الابتكار في تطوير المنتجات والتقنية المالية، وبناء القدرات، وتعزيز ريادة الأعمال، وبناء سوق رأس مال تنافسي في المملكة والمنطقة.

وسيسلط المؤتمر الضوء على الدور المتنامي الذي تضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع، لاسيما تلك المتعلقة بالتمويل، وتسليط الضوء على رواد الأعمال الجدد في السوق السعودية، والتشريعات في القطاع المالي، كما سيناقش المؤتمر التقدم الكبير الذي تم إنجازه، لاسيما فيما يتعلق بالتطورات التنظيمية وقواعد التداول، وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وتناقش جلسات اليوم الأول للمؤتمر عدة عناوين هامة، منها حلقة نقاشية حول بناء سوق مالية منافسة في المملكة والمنطقة، تتناول تسهيل الوصول إلى أسواق المال، من خلال تنمية القطاع الخاص وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما ستتناول الجلسة الثانية حواراً موسعاً عن دور المالية الإسلامية في إيجاد قطاع مالي مستقر ومستدام، وستتخلل الجلسة حلقة نقاشية حول الرهن العقاري وزيادة جاذبية السوق في إطار تعزيز إمكانات السوق المالية السعودية بالإضافة إلى إدارة مخاطر التمويل غير المصرفي والحوكمة المالية الإسلامية، وتختتم جلسات اليوم الأول حول رفع معايير القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط، وستتناول الحلقة النقاشية الفرص الكامنة في سوق التأمين السعودي.

فيما تناقش جلسات اليوم الثاني والأخير الإطار التنظيمي للتقنية المالية وابتكاراتها، وتطوير سوق التمويل العقاري في المملكة، وتأسيس ثقافة الادخار والابتكار في المنتجات التأمينية، وبناء سوق مالية تتمتع بالعمق والسيولة، بينما ستتناول الجلسة الثانية سد الفجوات المهارية في المجالين المالي والتقني.

ويتخلل مؤتمر القطاع المالي معرض وفعاليات مصاحبة عن منتجات وابتكارات المؤسسات المالية، مما يتيح الفرصة أمام الشركات العاملة في هذا المجال لاستعراض أفضل منتجاتها المالية، وعقد الشراكات مع الجهات المعنية، إضافة إلى إطلاق ورش عمل لمناقشة القضايا الأساسية، والفرص والتحديات التي تواجه القطاع المالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"‏مؤتمر القطاع المالي".. أجندة ثرية لحوار مالي عالمي
سبق

تستكمل المملكة العربية السعودية استعداداتها لتنظيم مؤتمر القطاع المالي، الذي سيعقد خلال الفترة من 24 – 25 أبريل 2019 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمدينة الرياض.

وتسعى الجهات المنظمة لهذا الحدث والمتمثلة بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية إلى إبراز صورة المملكة كأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، من خلال دعوة جميع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي لحوار مثمر متعدد الأبعاد تحت سقف واحد.

وتؤسس النسخة الأولى للمؤتمر هذا العام لانطلاقة بالغة الأهمية، إذ ينعقد بعد مرور 11 شهرًاَ من إطلاق "برنامج تطوير القطاع المالي"، أحد البرامج التنفيذية لــ"رؤية المملكة 2030"، والذي يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تعزيز مكانة مؤسسات القطاع المالي، والسوق المالية بصفتها سوقاً مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى مختلف شرائح المجتمع.

ويحفل المؤتمر بأجندة ثرية ومتخصصة تجمع قيادييّ عالم المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك مؤسسات مالية دولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.

ويناقش المؤتمر عبر جلساته الممتدة على مدار يومين، خطط تحول المملكة إلى منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة، إضافة إلى دعم الابتكار في تطوير المنتجات والتقنية المالية، وبناء القدرات، وتعزيز ريادة الأعمال، وبناء سوق رأس مال تنافسي في المملكة والمنطقة.

وسيسلط المؤتمر الضوء على الدور المتنامي الذي تضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع، لاسيما تلك المتعلقة بالتمويل، وتسليط الضوء على رواد الأعمال الجدد في السوق السعودية، والتشريعات في القطاع المالي، كما سيناقش المؤتمر التقدم الكبير الذي تم إنجازه، لاسيما فيما يتعلق بالتطورات التنظيمية وقواعد التداول، وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وتناقش جلسات اليوم الأول للمؤتمر عدة عناوين هامة، منها حلقة نقاشية حول بناء سوق مالية منافسة في المملكة والمنطقة، تتناول تسهيل الوصول إلى أسواق المال، من خلال تنمية القطاع الخاص وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما ستتناول الجلسة الثانية حواراً موسعاً عن دور المالية الإسلامية في إيجاد قطاع مالي مستقر ومستدام، وستتخلل الجلسة حلقة نقاشية حول الرهن العقاري وزيادة جاذبية السوق في إطار تعزيز إمكانات السوق المالية السعودية بالإضافة إلى إدارة مخاطر التمويل غير المصرفي والحوكمة المالية الإسلامية، وتختتم جلسات اليوم الأول حول رفع معايير القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط، وستتناول الحلقة النقاشية الفرص الكامنة في سوق التأمين السعودي.

فيما تناقش جلسات اليوم الثاني والأخير الإطار التنظيمي للتقنية المالية وابتكاراتها، وتطوير سوق التمويل العقاري في المملكة، وتأسيس ثقافة الادخار والابتكار في المنتجات التأمينية، وبناء سوق مالية تتمتع بالعمق والسيولة، بينما ستتناول الجلسة الثانية سد الفجوات المهارية في المجالين المالي والتقني.

ويتخلل مؤتمر القطاع المالي معرض وفعاليات مصاحبة عن منتجات وابتكارات المؤسسات المالية، مما يتيح الفرصة أمام الشركات العاملة في هذا المجال لاستعراض أفضل منتجاتها المالية، وعقد الشراكات مع الجهات المعنية، إضافة إلى إطلاق ورش عمل لمناقشة القضايا الأساسية، والفرص والتحديات التي تواجه القطاع المالي.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
06:38 PM

"‏مؤتمر القطاع المالي".. أجندة ثرية لحوار مالي عالمي

ينطلق من أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
805

تستكمل المملكة العربية السعودية استعداداتها لتنظيم مؤتمر القطاع المالي، الذي سيعقد خلال الفترة من 24 – 25 أبريل 2019 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمدينة الرياض.

وتسعى الجهات المنظمة لهذا الحدث والمتمثلة بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية إلى إبراز صورة المملكة كأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، من خلال دعوة جميع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي لحوار مثمر متعدد الأبعاد تحت سقف واحد.

وتؤسس النسخة الأولى للمؤتمر هذا العام لانطلاقة بالغة الأهمية، إذ ينعقد بعد مرور 11 شهرًاَ من إطلاق "برنامج تطوير القطاع المالي"، أحد البرامج التنفيذية لــ"رؤية المملكة 2030"، والذي يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تعزيز مكانة مؤسسات القطاع المالي، والسوق المالية بصفتها سوقاً مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى مختلف شرائح المجتمع.

ويحفل المؤتمر بأجندة ثرية ومتخصصة تجمع قيادييّ عالم المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك مؤسسات مالية دولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.

ويناقش المؤتمر عبر جلساته الممتدة على مدار يومين، خطط تحول المملكة إلى منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة، إضافة إلى دعم الابتكار في تطوير المنتجات والتقنية المالية، وبناء القدرات، وتعزيز ريادة الأعمال، وبناء سوق رأس مال تنافسي في المملكة والمنطقة.

وسيسلط المؤتمر الضوء على الدور المتنامي الذي تضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع، لاسيما تلك المتعلقة بالتمويل، وتسليط الضوء على رواد الأعمال الجدد في السوق السعودية، والتشريعات في القطاع المالي، كما سيناقش المؤتمر التقدم الكبير الذي تم إنجازه، لاسيما فيما يتعلق بالتطورات التنظيمية وقواعد التداول، وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وتناقش جلسات اليوم الأول للمؤتمر عدة عناوين هامة، منها حلقة نقاشية حول بناء سوق مالية منافسة في المملكة والمنطقة، تتناول تسهيل الوصول إلى أسواق المال، من خلال تنمية القطاع الخاص وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما ستتناول الجلسة الثانية حواراً موسعاً عن دور المالية الإسلامية في إيجاد قطاع مالي مستقر ومستدام، وستتخلل الجلسة حلقة نقاشية حول الرهن العقاري وزيادة جاذبية السوق في إطار تعزيز إمكانات السوق المالية السعودية بالإضافة إلى إدارة مخاطر التمويل غير المصرفي والحوكمة المالية الإسلامية، وتختتم جلسات اليوم الأول حول رفع معايير القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط، وستتناول الحلقة النقاشية الفرص الكامنة في سوق التأمين السعودي.

فيما تناقش جلسات اليوم الثاني والأخير الإطار التنظيمي للتقنية المالية وابتكاراتها، وتطوير سوق التمويل العقاري في المملكة، وتأسيس ثقافة الادخار والابتكار في المنتجات التأمينية، وبناء سوق مالية تتمتع بالعمق والسيولة، بينما ستتناول الجلسة الثانية سد الفجوات المهارية في المجالين المالي والتقني.

ويتخلل مؤتمر القطاع المالي معرض وفعاليات مصاحبة عن منتجات وابتكارات المؤسسات المالية، مما يتيح الفرصة أمام الشركات العاملة في هذا المجال لاستعراض أفضل منتجاتها المالية، وعقد الشراكات مع الجهات المعنية، إضافة إلى إطلاق ورش عمل لمناقشة القضايا الأساسية، والفرص والتحديات التي تواجه القطاع المالي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,223
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,493
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,186
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,129

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة