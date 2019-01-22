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مندوبة الإمارات بمجلس الأمن: العدوان الحوثي يهدِّد كل العالم وليس الإماراتيين فقط

شدَّدت على حق بلادها في الدفاع عن نفسها وضرورة محاسبة الميليشيا على جرائمها

أكدت لانا نسيبة، مندوبة دولة الإمارات في مجلس الأمن، اليوم الجمعة أن المجلس اعتبر العدوان الحوثي على دولة الإمارات يُشكِّل تهديدًا واضحًا للأمن الدولي، وشدَّدت على حق بلادها في الدفاع عن نفسها.

وقالت "نسيبة" في مؤتمر صحفي: "إن هجوم الحوثيين على أبوظبي لا يهدد الإماراتيين فقط، بل كل دول العالم؛ كون دول العالم ممثلين بالمقيمين في دولة الإمارات"، وفق موقع "سكاي نيوز".

وأضافت: "مجلس الأمن أكد أن هذا العدوان الآثم من جانب الحوثيين يُشكِّل تهديدًا واضحًا للأمن الدولي"، مشيرة إلى أنه على مجلس الأمن محاسبة ميليشيات الحوثي على جرائمها، ووقفها في المستقبل.

وتابعت: "الصواريخ والمُسيَّرات أطلقها الحوثيون بشكل عشوائي لاستهداف أكبر عدد من المدنيين، وعلى مجلس الأمن محاسبة ميليشيات الحوثي على جرائمها".

ميليشيا الحوثي الإرهابية مجلس الأمن الدولي

الرئيسية/ أخبار العالم

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مندوبة الإمارات بمجلس الأمن: العدوان الحوثي يهدِّد كل العالم وليس الإماراتيين فقط
سبق

أكدت لانا نسيبة، مندوبة دولة الإمارات في مجلس الأمن، اليوم الجمعة أن المجلس اعتبر العدوان الحوثي على دولة الإمارات يُشكِّل تهديدًا واضحًا للأمن الدولي، وشدَّدت على حق بلادها في الدفاع عن نفسها.

وقالت "نسيبة" في مؤتمر صحفي: "إن هجوم الحوثيين على أبوظبي لا يهدد الإماراتيين فقط، بل كل دول العالم؛ كون دول العالم ممثلين بالمقيمين في دولة الإمارات"، وفق موقع "سكاي نيوز".

وأضافت: "مجلس الأمن أكد أن هذا العدوان الآثم من جانب الحوثيين يُشكِّل تهديدًا واضحًا للأمن الدولي"، مشيرة إلى أنه على مجلس الأمن محاسبة ميليشيات الحوثي على جرائمها، ووقفها في المستقبل.

وتابعت: "الصواريخ والمُسيَّرات أطلقها الحوثيون بشكل عشوائي لاستهداف أكبر عدد من المدنيين، وعلى مجلس الأمن محاسبة ميليشيات الحوثي على جرائمها".

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
08:33 PM
اخر تعديل
22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
12:44 AM

مندوبة الإمارات بمجلس الأمن: العدوان الحوثي يهدِّد كل العالم وليس الإماراتيين فقط

شدَّدت على حق بلادها في الدفاع عن نفسها وضرورة محاسبة الميليشيا على جرائمها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت لانا نسيبة، مندوبة دولة الإمارات في مجلس الأمن، اليوم الجمعة أن المجلس اعتبر العدوان الحوثي على دولة الإمارات يُشكِّل تهديدًا واضحًا للأمن الدولي، وشدَّدت على حق بلادها في الدفاع عن نفسها.

وقالت "نسيبة" في مؤتمر صحفي: "إن هجوم الحوثيين على أبوظبي لا يهدد الإماراتيين فقط، بل كل دول العالم؛ كون دول العالم ممثلين بالمقيمين في دولة الإمارات"، وفق موقع "سكاي نيوز".

وأضافت: "مجلس الأمن أكد أن هذا العدوان الآثم من جانب الحوثيين يُشكِّل تهديدًا واضحًا للأمن الدولي"، مشيرة إلى أنه على مجلس الأمن محاسبة ميليشيات الحوثي على جرائمها، ووقفها في المستقبل.

وتابعت: "الصواريخ والمُسيَّرات أطلقها الحوثيون بشكل عشوائي لاستهداف أكبر عدد من المدنيين، وعلى مجلس الأمن محاسبة ميليشيات الحوثي على جرائمها".

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