النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

427 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة بمدن ومحافظات مكة

تتقدمها العاصمة المقدسة بـ 160 ثم جدة 92 وثالثًا الطائف 74 حالة

سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة 427 حالة تعافٍ من فيروس كورونا آخر 24 ساعة .

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر انفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة أن العاصمة المقدسة جاءت في مقدمة حالات التعافي بـ 160 حالة ثم جدة 92 حالة تعافٍ وثالثًا الطائف 74 حالة .

وتراوحت باقي حالات التعافي موزعة ما بين مدن المنطقة 18 حالة تعافٍ إلى حالتي تعافٍ ولله الحمد .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
427 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة بمدن ومحافظات مكة
سبق

سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة 427 حالة تعافٍ من فيروس كورونا آخر 24 ساعة .

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر انفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة أن العاصمة المقدسة جاءت في مقدمة حالات التعافي بـ 160 حالة ثم جدة 92 حالة تعافٍ وثالثًا الطائف 74 حالة .

وتراوحت باقي حالات التعافي موزعة ما بين مدن المنطقة 18 حالة تعافٍ إلى حالتي تعافٍ ولله الحمد .

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
10:39 PM

427 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة بمدن ومحافظات مكة

تتقدمها العاصمة المقدسة بـ 160 ثم جدة 92 وثالثًا الطائف 74 حالة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
587

سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة 427 حالة تعافٍ من فيروس كورونا آخر 24 ساعة .

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر انفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة أن العاصمة المقدسة جاءت في مقدمة حالات التعافي بـ 160 حالة ثم جدة 92 حالة تعافٍ وثالثًا الطائف 74 حالة .

وتراوحت باقي حالات التعافي موزعة ما بين مدن المنطقة 18 حالة تعافٍ إلى حالتي تعافٍ ولله الحمد .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,596
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,110
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,803
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,335

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة