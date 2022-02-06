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"الصحة": تسجيل 3260 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 3878 خلال الـ24 ساعة الماضية

خبيرة: لا مضاعفات لدى معظم الأطفال بعد الشفاء من "أوميكرون"

مقارنة بالأعراض الناجمة عن التأثيرات التي تظهر بعد الإصابة بـ "دلتا"

كشفت خبيرة في بحوث الأوبئة، أن معظم الأطفال وفق المعلومات التمهيدية يتعافون من متحور "أوميكرون" دون أيّ مضاعفات بالنسبة للجسم.

وأعلنت نائبة مدير معهد بحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في موسكو، تاتيانا روجينتسوفا؛ أنه: "لا توجد لدينا إلا معلومات تمهيدية. من المستحيل تقييم تكرار حدوث مضاعفات لدى الأطفال حتى الآن. ويتعافى معظم الأطفال المصابين بـ (أوميكرون) دون أي مضاعفات".

وأضافت، وفق روسيا اليوم، في الوقت ذاته، أن البعض من الأطفال المتعافين من الفيروس، لا يزال يعاني التعب والصداع وزيادة طفيفة في درجة الحرارة. وأوضحت: "يجب أن يكون هؤلاء الأطفال تحت إشراف طبيب، كما يجب إجراء اختبار إضافي إذا لزم الأمر".

وقالت روجينتسوفا، سابقا، المضاعفات بعد الشفاء من متحور "أوميكرون" تتميز بأقل عدد من الأعراض من المضاعفات التي تظهر بعد الإصابة بمتحور "دلتا".

أوميكرون

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خبيرة: لا مضاعفات لدى معظم الأطفال بعد الشفاء من "أوميكرون"
سبق

كشفت خبيرة في بحوث الأوبئة، أن معظم الأطفال وفق المعلومات التمهيدية يتعافون من متحور "أوميكرون" دون أيّ مضاعفات بالنسبة للجسم.

وأعلنت نائبة مدير معهد بحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في موسكو، تاتيانا روجينتسوفا؛ أنه: "لا توجد لدينا إلا معلومات تمهيدية. من المستحيل تقييم تكرار حدوث مضاعفات لدى الأطفال حتى الآن. ويتعافى معظم الأطفال المصابين بـ (أوميكرون) دون أي مضاعفات".

وأضافت، وفق روسيا اليوم، في الوقت ذاته، أن البعض من الأطفال المتعافين من الفيروس، لا يزال يعاني التعب والصداع وزيادة طفيفة في درجة الحرارة. وأوضحت: "يجب أن يكون هؤلاء الأطفال تحت إشراف طبيب، كما يجب إجراء اختبار إضافي إذا لزم الأمر".

وقالت روجينتسوفا، سابقا، المضاعفات بعد الشفاء من متحور "أوميكرون" تتميز بأقل عدد من الأعراض من المضاعفات التي تظهر بعد الإصابة بمتحور "دلتا".

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
11:55 AM

خبيرة: لا مضاعفات لدى معظم الأطفال بعد الشفاء من "أوميكرون"

مقارنة بالأعراض الناجمة عن التأثيرات التي تظهر بعد الإصابة بـ "دلتا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت خبيرة في بحوث الأوبئة، أن معظم الأطفال وفق المعلومات التمهيدية يتعافون من متحور "أوميكرون" دون أيّ مضاعفات بالنسبة للجسم.

وأعلنت نائبة مدير معهد بحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في موسكو، تاتيانا روجينتسوفا؛ أنه: "لا توجد لدينا إلا معلومات تمهيدية. من المستحيل تقييم تكرار حدوث مضاعفات لدى الأطفال حتى الآن. ويتعافى معظم الأطفال المصابين بـ (أوميكرون) دون أي مضاعفات".

وأضافت، وفق روسيا اليوم، في الوقت ذاته، أن البعض من الأطفال المتعافين من الفيروس، لا يزال يعاني التعب والصداع وزيادة طفيفة في درجة الحرارة. وأوضحت: "يجب أن يكون هؤلاء الأطفال تحت إشراف طبيب، كما يجب إجراء اختبار إضافي إذا لزم الأمر".

وقالت روجينتسوفا، سابقا، المضاعفات بعد الشفاء من متحور "أوميكرون" تتميز بأقل عدد من الأعراض من المضاعفات التي تظهر بعد الإصابة بمتحور "دلتا".

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