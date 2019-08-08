"صحي الحوميات" يقيم حملة توعوية على طريق الرياض الطائف بمشاركة أمن الطرق‎

شملت توزيع المنشورات وقياس الضغط وتوجيه الحجاج لأخذ التطعيمات اللازمة

أقام مركز صحي الحوميات بقيادة مدير المركز عبدالرزاق محمد الحارثي حملة توعوية لمرتادي طريق الرياض - الطائف السريع، بعنوان "القيادة الآمنة في الطريق وتطعيمك للحج أمانة".

وتفصيلاً، جاء ذلك بتوجيه مباشر من مدير مستشفى عفيف العام د.عادل بن عميرة وبإشراف مساعد مدير مستشفى عفيف للرعاية الصحية الأولية الاختصاصي عبث المرشدي.

تم خلال الحملة توزيع المنشورات التوعوية وقياس الضغط لمرتادي الطريق وتوجيه الحجاج إلى المركز الصحي لأخذ جرعات التطعيمات اللازمة، وذلك بمشاركة نقطة تفتيش أمن الطرق بالحوميات.

وتعد الحملة من الخطط السنوية للمركز الصحي والمتضمنة المشاركة المجتمعية خلال فترة الحج وعلى مدار العام.