سفير المملكة بالبحرين عن زيارة الملك: تأكيدًا للعلاقات الأخوية

علاقات البلدين تُعتبر نموذجًا مميزًا يُحتذى به وقائمة على التكامل

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل شيخ، أن الزيارة الكريمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى مملكة البحرين الشقيقة؛ تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين من مكانة كبيرة واهتمام ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظهما الله، وتطلعاتهما المستمرة نحو كل ما يعزز التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كل المجالات.

وأضاف: العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، تُعتبر نموذجًا مميزًا يحتذى به في العلاقات بين الدول، والتي تقوم على صياغة رؤية مشتركة وترسيخ دعائم التعاون القائم بين البلدين في كل المجالات، وتطابق الرؤى والمواقف تجاه القضايا العربية والاقليمية، والسعي الجادّ لإحلال السلام الشامل والعادل، ودعم كل الجهود التي تضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.