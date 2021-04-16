"تعليم سراة عبيدة" يُحقق فضية وبرونزية في مسابقة "كانجارو الرياضيات 2021"

"العلكمي" هنأ الفائزين وأشاد بدور مؤسسة "موهبة" في إثراء الطلاب الموهوبين

حققت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة ميدالية فضية وأخرى برونزية في مسابقة " كانجارو الرياضيات 2021 " التي أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" نتائجها مؤخراً.



وفي التفاصيل، تضمنت نتائج إدارة تعليم سراة عبيدة في المسابقة تحقيق الطالب علي بن يحيى القحطاني، من مدرسة بلال بن رباح الابتدائية الميدالية الفضية، إضافة لتحقيق الطالب مساعد بن مفرح القحطاني، من مدرسة الحسن البصري الابتدائية الميدالية البرونزية.



وهنأ مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، الفائزين في المسابقة، والتي تعمل على توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، مشيداً ببرامج مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" التي تعمل على إثراء الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات.



يشار إلى أن مسابقة " الكانجارو " تعد من أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم، بهدف السعي لتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بالحياة اليومية، وتطوير مهارات الطلبة والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.