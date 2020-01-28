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"الأرصاد" تنبّه تبوك والمدينة المنوّرة من أتربة مُثارة ورياح نشطة

تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وتتواصل حتى المساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك تشمل محافظتَي أملج وتيماء، وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد منطقة المدينة المنوّرة، اليوم, من حالة رياح نشطة مثيرة للأتربة يشمل تأثيرها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد وخيبر، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم.

الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة تبوك المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه تبوك والمدينة المنوّرة من أتربة مُثارة ورياح نشطة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك تشمل محافظتَي أملج وتيماء، وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد منطقة المدينة المنوّرة، اليوم, من حالة رياح نشطة مثيرة للأتربة يشمل تأثيرها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد وخيبر، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
11:04 AM

"الأرصاد" تنبّه تبوك والمدينة المنوّرة من أتربة مُثارة ورياح نشطة

تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وتتواصل حتى المساء

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك تشمل محافظتَي أملج وتيماء، وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد منطقة المدينة المنوّرة، اليوم, من حالة رياح نشطة مثيرة للأتربة يشمل تأثيرها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد وخيبر، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم.

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