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"التحالف": تدمير 31 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي وقتل 340 عنصرًا في مأرب والبيضاء

تنفيذ 53 عملية استهداف ضد الانقلابيين خلال آخر 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 31 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة، مؤكداً أن استهدافات مأرب دمرت 18 آلية عسكرية للميليشيات وخسائر بشرية تجاوزت 220 عنصراً.
كما أعلن " التحالف" تنفيذ 22 عملية استهداف ضد الميليشيات في البيضاء آخر 24 ساعة، وقال، إن الاستهدافات في البيضاء دمرت 13 آلية عسكرية للميليشيات ومقتل أكثر من 120 عنصراً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": تدمير 31 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي وقتل 340 عنصرًا في مأرب والبيضاء
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 31 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة، مؤكداً أن استهدافات مأرب دمرت 18 آلية عسكرية للميليشيات وخسائر بشرية تجاوزت 220 عنصراً.
كما أعلن " التحالف" تنفيذ 22 عملية استهداف ضد الميليشيات في البيضاء آخر 24 ساعة، وقال، إن الاستهدافات في البيضاء دمرت 13 آلية عسكرية للميليشيات ومقتل أكثر من 120 عنصراً.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
04:10 PM
اخر تعديل
13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
04:41 PM

"التحالف": تدمير 31 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي وقتل 340 عنصرًا في مأرب والبيضاء

تنفيذ 53 عملية استهداف ضد الانقلابيين خلال آخر 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
312

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 31 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة، مؤكداً أن استهدافات مأرب دمرت 18 آلية عسكرية للميليشيات وخسائر بشرية تجاوزت 220 عنصراً.
كما أعلن " التحالف" تنفيذ 22 عملية استهداف ضد الميليشيات في البيضاء آخر 24 ساعة، وقال، إن الاستهدافات في البيضاء دمرت 13 آلية عسكرية للميليشيات ومقتل أكثر من 120 عنصراً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,512
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,443
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,774
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,672

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