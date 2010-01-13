أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 31 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة، مؤكداً أن استهدافات مأرب دمرت 18 آلية عسكرية للميليشيات وخسائر بشرية تجاوزت 220 عنصراً. كما أعلن " التحالف" تنفيذ 22 عملية استهداف ضد الميليشيات في البيضاء آخر 24 ساعة، وقال، إن الاستهدافات في البيضاء دمرت 13 آلية عسكرية للميليشيات ومقتل أكثر من 120 عنصراً.

"التحالف": تدمير 31 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي وقتل 340 عنصرًا في مأرب والبيضاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-13 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 31 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة، مؤكداً أن استهدافات مأرب دمرت 18 آلية عسكرية للميليشيات وخسائر بشرية تجاوزت 220 عنصراً.

كما أعلن " التحالف" تنفيذ 22 عملية استهداف ضد الميليشيات في البيضاء آخر 24 ساعة، وقال، إن الاستهدافات في البيضاء دمرت 13 آلية عسكرية للميليشيات ومقتل أكثر من 120 عنصراً.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443 04:10 PM

اخر تعديل 13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443 04:41 PM

"التحالف": تدمير 31 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي وقتل 340 عنصرًا في مأرب والبيضاء تنفيذ 53 عملية استهداف ضد الانقلابيين خلال آخر 24 ساعة





A A A





1 مشاركة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 31 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة، مؤكداً أن استهدافات مأرب دمرت 18 آلية عسكرية للميليشيات وخسائر بشرية تجاوزت 220 عنصراً.

كما أعلن " التحالف" تنفيذ 22 عملية استهداف ضد الميليشيات في البيضاء آخر 24 ساعة، وقال، إن الاستهدافات في البيضاء دمرت 13 آلية عسكرية للميليشيات ومقتل أكثر من 120 عنصراً.