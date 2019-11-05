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"المسند" كاشفاً عن أعلى فئة سيبلغها "مها": "مطرية" ثالثة تلوح بالأفق

قال: "تستمر أياماً والنماذج المناخية متباينة في مخرجاتها بشكل كبير"

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن إعصار مها يبقى في الفئة الثالثة، وهي أعلى فئة متوقع أن يبلغها في عمره، وبسرعة دورانية تقدر بنحو 195كم/سا؛ مبيناً أنه متوقع اليوم أن ينحرف شرقاً ميمماً نحو البر الهندي.

وأضاف: "يبدو أن لا تأثير مباشراً لمها على #عُمان أو #اليمن أو #السعودية".

وتابع: "حالة مطرية ثالثة تلوح في الأفق في هذا الموسم، ومتوقع أن تبدأ يوم الخميس أو الجمعة، وتستمر لبضعة أيام، وتجدر الإشارة إلى أن النماذج المناخية حتى الآن متباينة في مخرجاتها حيال الحالة المطرية3 بشكلٍ كبير".

إعصار مها الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" كاشفاً عن أعلى فئة سيبلغها "مها": "مطرية" ثالثة تلوح بالأفق
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن إعصار مها يبقى في الفئة الثالثة، وهي أعلى فئة متوقع أن يبلغها في عمره، وبسرعة دورانية تقدر بنحو 195كم/سا؛ مبيناً أنه متوقع اليوم أن ينحرف شرقاً ميمماً نحو البر الهندي.

وأضاف: "يبدو أن لا تأثير مباشراً لمها على #عُمان أو #اليمن أو #السعودية".

وتابع: "حالة مطرية ثالثة تلوح في الأفق في هذا الموسم، ومتوقع أن تبدأ يوم الخميس أو الجمعة، وتستمر لبضعة أيام، وتجدر الإشارة إلى أن النماذج المناخية حتى الآن متباينة في مخرجاتها حيال الحالة المطرية3 بشكلٍ كبير".

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
09:04 AM

"المسند" كاشفاً عن أعلى فئة سيبلغها "مها": "مطرية" ثالثة تلوح بالأفق

قال: "تستمر أياماً والنماذج المناخية متباينة في مخرجاتها بشكل كبير"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن إعصار مها يبقى في الفئة الثالثة، وهي أعلى فئة متوقع أن يبلغها في عمره، وبسرعة دورانية تقدر بنحو 195كم/سا؛ مبيناً أنه متوقع اليوم أن ينحرف شرقاً ميمماً نحو البر الهندي.

وأضاف: "يبدو أن لا تأثير مباشراً لمها على #عُمان أو #اليمن أو #السعودية".

وتابع: "حالة مطرية ثالثة تلوح في الأفق في هذا الموسم، ومتوقع أن تبدأ يوم الخميس أو الجمعة، وتستمر لبضعة أيام، وتجدر الإشارة إلى أن النماذج المناخية حتى الآن متباينة في مخرجاتها حيال الحالة المطرية3 بشكلٍ كبير".

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