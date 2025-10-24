شاهد.. الوليد يحتفل مع حفيداته بتأهُّل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا

يُعَدُّ الداعم الأول للفريق الأزرق وللرياضة السعودية

قدم عضو شرف نادي الهلال الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة، التهنئة لإدارة ولاعبي وجماهير نادي الهلال خاصة والجماهير الرياضية السعودية عامة، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019، بعد أن تجاوز نظيره السد القطري ( نتيجة لقاءي الذهاب والإياب) في دور نصف النهائي، متمنيًا لممثل الكرة السعودية التوفيق في النهائي وأن يحقق الزعيم اللقب مجددًا.

يُذكر أن الأمير الوليد بن طلال يعد أكبر داعمي رجال الأعمال للهلال خاصة وللرياضة السعودية عامة.

وكان الهلال قد خسر مواجهته مساء اليوم أمام السد 4-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، فيما كسب لقاء الدوحة 4-1.