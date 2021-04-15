"الاتصالات" تعلن تحديث تنظيمات ربط الاتصال البيني بين مقدمي الخدمات

لتحقيق المنافسة في السوق وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تحديث تنظيمات ربط الاتصال البيني والوصول إلى المرافق المادية بين مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تهدف من خلالها إلى تحقيق المنافسة في سوق الاتصالات، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الاتصالات في المملكة.

وشملت التحديثات العديد من الجوانب التنظيمية والفنية، وإضافة خدمات جديدة تتوافق مع التطورات المستمرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب تضمُّنِها إيضاحات للإطار العام للعرض المرجعي، وتحديد نطاق حقوق والتزامات مقدمي الخدمة عند تقديم وطلب خدمات ربط الاتصال البيني والوصول إلى المرافق المادية.

وأوضحت الهيئة أنها تسعى من خلال تلك التحديثات إلى دعم البيئة التنافسية بين مقدمي الخدمة، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية في قطاع الاتصالات؛ بهدف تحفيز نشر شبكات الجيل القادم، وضمان تقديم خدمات ربط الاتصال البيني، والوصول إلى المرافق المادية بأسعار عادلة، إضافة إلى ضبط آلية متابعة طلب وتقديم تلك الخدمات.

يُذكر أن عمليات ربط الاتصال البيني تُعنى بالربط بين شبكات الاتصالات التابعة لمقدم الخدمة نفسه، أو بينه وبين مقدم خدمة آخر؛ بغرض تمكين مستخدمي شبكات الاتصالات من الاتصال فيما بينهم، كما أن عمليات الوصول إلى المرافق تُعنى بإتاحة المرافق المادية والبنى التحتية والخدمات المرتبطة بها بين مقدمي الخدمات نحو (الأبراج - المحطات - الكيابل) وغيرها تحت شروط محددة، ولغرض توفير شبكات اتصالات عالية السرعة.

وتعمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تنظيم تلك العمليات من خلال إصدار ووضع مجموعة من الأطر التنظيمية يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة: https://www.citc.gov.sa.